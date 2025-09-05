【ミッシングリンク C-10 ウルトラマグナス】 2026年3月下旬 発売予定 価格：27,500円 【Dramatic Capture Series ディセプティコンズ part2】 2026年2月下旬発売予定 価格：16,500円

「ミッシングリンク C-10 ウルトラマグナス」

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「ミッシングリンク C-10 ウルトラマグナス」を2026年3月下旬に発売する。価格は27,500円。

あの時代に存在したかもしれない仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズの第10弾にコンボイの優秀な片腕にして、スクランブルシティ計画のキーキャラクター「ウルトラマグナス」が登場。

また、トランスフォーマーのキャラクターたちがプレミアムフィニッシュ仕様で登場する「Dramatic Capture Series」の第6弾として「ディセプティコンズ part2」が2026年2月下旬に発売される。価格は16,500円。

ミッシングリンク C-10 ウルトラマグナス

2026年3月下旬 発売予定

価格：27,500円

全高：約262mm

トランスフォーマー2010シリーズの導入時期にメイン商材として打ち出され、白いコンボイ型のロボットがキャリアカー部と合体し大型ロボットになるプレイバリューで人気商品となったウルトラマグナスが、さらに数々の機能を備えミッシングリンクで完全新設計で登場。

トラック部にあたるコンボイ型ロボットは同シリーズC-01のコンボイに一部新規パーツを追加しキャリアー部との合体機構に対応させたもので、一部にダイキャストを使用した構成はそのままに、合体状態においても可動式の各部関節で自由にポージングを付けることが可能となっている。

カーキャリアのカーモードには別売りのミッシング商品を複数搭載できるほか、整備基地・指令基地・移動作戦基地などの当時商品と同様の多彩なフォーメーションにも変形できる。

また今回、トランスフォーマーとして発売される以前のダイアクロン版商品に付属していた幻の「パワードバギー」を、もし当時ウルトラマグナスにも付属していたら？という仮想のもと復元。差し替え変形だった機構を完全変形仕様に再設計し、「ディアストーカー」というキャラクター設定を与えられた新たなトランスフォーマーとして同梱している。

さらに、ウルトラマグナスの胸部プロテクターは当時削除された車輪を復活させ、プロテクターマシーン形態を復元。それぞれウルトラマグナス本体と連携して遊ぶことができる。

C-05サンストリーカー同様「人間」フィギュアも付属し、ディアストーカーやプロテクターマシーンにも登場可能だ。ロボット本体には「シークレットエンブレム」も貼付。指で温めると軍団マークが現われる。コンボイ型ロボットやウルトラマグナス、ディアストーカーの背面には別売りのスタンド用ジョイント穴を装備し、アクションポーズで飾ることが可能。パッケージイラストは当時をイメージした描き下ろしで、コレクションカードも付属する。

【セット内容】

ウルトラマグナス（トラック）×1、ウルトラマグナス（キャリアー）×1、プロテクター×1、コネクターA×1、コネクターB×1、ミサイル発射装備×2、ミサイル（ランナー）×1、スーパーブラスターガン×1、頭部×1、マトリクス×1、人間/未来服タイプ、ディアストーカー×1、シール×1、リーフレット×1、コレクションカード×1、シークレットフィルム×1、取扱説明書×1

Dramatic Capture Series ディセプティコンズ part2

2026年2月下旬発売予定

価格：16,500円

全高：約170mm（スカイワープ）、約125mm（ボンブシェル）、約125mm（キックバック）、約125mm（シャープネル）

「Dramatic Capture Series」の第6弾として登場するのは、ディセプティコンの精鋭たち「スカイワープ」と「キックバック」、「シャープネル」、「ボンブシェル」をセットにした「ディセプティコンズ part2」。

スカイワープは、ディセプティコンの航空部隊シーカーズに所属しており、ジェット機に変形する航空兵。キックバック、シャープネル、ボンブシェルの3体は、独立部隊インセクティコンに所属しており、ずる賢く貪欲な性格で恐れられている。それぞれ、バッタ、クワガタムシ、カブトムシに変形する。

各種武器の他に、劇中で印象的だった、メガトロン、ショックウェーブ、サウンドウェーブ、リフレクターそれぞれのオルトモードを再現した小型アクセサリーも付属する。

【セット内容】

スカイワープ本体×1、キックバック本体×1、シャープネル本体×1、ボンブシェル×1、キックバック武器（ブラスター）×1、シャープネル武器（ブラスターA）×1、シャープネル武器（ブラスターB）×2、ボンブシェル武器（ブラスターA）×1、ボンブシェル武器（ブラスターB）×2、エネルゴンキューブ（大A）×1、エネルゴンキューブ（大B）×1、エネルゴンキューブ（小）×6、アクセサリー（メガトロンA）×1、アクセサリー（メガトロンB）×1、アクセサリー（ショックウェーブ）×1、アクセサリー（サウンドウェーブ）×1、アクセサリー（リフレクター）×1、取扱説明書×1

※Dramatic Capture Series ディセプティコンズ part2以外は別売りです。

(C) ＴＯＭＹ

※画像は試作品および設計データを使用したCGです。最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります