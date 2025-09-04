【台風情報】台風15号が発生 九州～関東に接近、列島横断か 九州・四国・東海で線状降水帯発生予測 警報級大雨のおそれ【進路予想と雨風シミュレーション】
奄美大島の東で台風15号（ペイパー）が発生しました。気象庁は九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方で4日昼過ぎから5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。
台風15号は4日午前6時には種子島の南にあって、1時間におよそ30キロの速さで北へ進んでいます。
中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。台風は4日に日本の南を北上して九州にかなり接近し、5日には進路を東よりに変えて西日本から東日本の太平洋側沿岸を東に進む見込みです。
西日本から東日本では5日にかけて、台風や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。
＜雨の予想＞（多い所）
5日午前6時までの予想24時間降水量
関東甲信 １００ミリ
東海地方 １８０ミリ
近畿地方 １５０ミリ
中国地方 １００ミリ
四国地方 ３００ミリ
九州北部 ２００ミリ
九州南部 ２００ミリ
奄美地方 １００ミリ
6日午前6時までの予想24時間降水量
東北地方 １００ミリ
関東甲信 ２００ミリ
東海地方 １５０ミリ
近畿地方 １５０ミリ
四国地方 １５０ミリ
＜線状降水帯発生予測エリア＞
岐阜、静岡、愛知、三重…4日夕方から5日昼過ぎにかけて
徳島、愛媛、高知…4日夕方から5日朝にかけて
大分、宮崎…4日昼過ぎから4日夜遅くにかけて
九州南部では5日未明にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、九州北部地方では5日未明まで、四国地方では5日朝まで警戒、東海地方では5日夜のはじめ頃にかけて注意・警戒してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。