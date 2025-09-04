メッツが千賀滉大投手（32）のマイナー降格を検討していると、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が3日（日本時間4日）付で報じた。関係者によると、5日（同6日）までに結論が出る見通しだという。

同サイトは本人の承諾なしにマイナーへ降格できないとしつつ「マイナーリーグへのオプションを受け入れるよう要請することを検討している」と報じた。メッツのカルロス・メンドサ監督は千賀のマイナー降格を提示したかについては言及しなかったが、千賀の今後については「全ての可能性は排除しない。もしそうなれば、彼は同意しなければならないことはわかっている」とコメントしたという。

8月31日（日本時間9月1日）のマーリンズ戦に先発し、4回2/3で7安打5失点で降板。今季ここまで22試合で7勝6敗、防御率3.02ながら、6月12日のナショナルズ戦を最後に、9試合白星から遠ざかっている。

試合後には「ここまでうまくいかないことが今までなかったので正直困惑している部分はあります。自分のやりたいパフォーマンスを出せれば、いいパフォーマンスで戦っていける。なかなかうまくいかないところにフラストレーションがたまる」と悩める胸中を吐露していた。