「【今さら聞けない】LINEの基本！メッセージ・スタンプ・写真の送り方を完全解説！」と題した動画で、ひらい先生が登場。LINE講師として、今回は60代以上のシニア層に向けて、家族や友人とよりスムーズにコミュニケーションできるLINEの基本操作について分かりやすく説明した。



冒頭、視聴者から「文字の入力って面倒で、もっと楽な方法ないの？」と問いかけられたひらい先生は、「自分の喋った声を相手に送ることができるんですよ」と音声入力の活用法を紹介。「実は音声入力で喋った方が楽だなっていう場合がある。音声入力を使うことで文字入力の手間が省けるんです」と独自の視点を強調した。



動画ではまず、基本のメッセージ送信方法をステップバイステップで解説。「トーク画面で下の枠をタップ、キーボードが開いたら文字を入力し、紙飛行機マークをタップすれば簡単にメッセージが送れます」と、初心者でも迷わない操作手順を指南。また「既読っていうのは、相手がメッセージを見た証拠。これもLINEならではの便利な仕組みです」と、LINE特有の機能についても補足した。



操作が難しいと感じる人へ向け「文字を一文字ずつ打つのが面倒なら、キーボードのマイクマークをタップして録音すればOK」と提案。自身も「最近は音声入力をよく使うようになった。これは本当に便利」と熱弁。「録音して、紙飛行機マークを押せば、すぐに音声メッセージが送れる」と実演しつつ利用メリットをアピールした。



続いて、スタンプの送り方についても「にっこりマークをタップすればスタンプ選択ができる。無料のスタンプも増やせるので、いろいろ試してみて」とおすすめ。さらにカメラや写真アイコンを利用した写真や動画の送信方法も、実際の画面を使って徹底的にレクチャーした。「過去に撮った写真や動画も複数まとめて送れる」と便利機能の活用法も明かした。



終盤では「意外と基本を押さえていないと、操作に迷ってしまう。だからこそ基本を理解して家族や友人とのやり取りを楽しくしてほしい」とエール。