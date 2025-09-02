この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック典型予想」にて、気象予報士の松浦悠真さんが9月1日に発表された『高温に関する早期天候情報』について詳しく解説した。動画『【早期天候情報】7日ごろからも顕著な高温 9月前半は記録的高温の可能性』では、来週以降も全国的に厳しい残暑・高温が続く見通しで、「なかなかこの高温の出口が見えてこない」と危機感をあらわにした。



今回の高温の主な要因として、松浦さんは「太平洋高気圧が強まっている」「西谷の際には西南西や南西の風が吹き、暖かい空気が流れ込みやすい」など、気象解説を交えながら日本列島全域に高温傾向が広がっている背景を説明。「850hPaの気温の偏差は2度以上が北海道から九州にかけて予想され、南西諸島でも1度近い偏差となっている」と、統計的にも例年以上の暑さであることを明かした。



地域ごとの詳しい予想にも言及。那覇や奄美、鹿児島など南西諸島から九州南部にかけては33度超え、関東の熊谷は「8日が37度予想」と厳しい数値を示し、「東京も36度の予想が続き、猛暑日日数は年間記録を更新する可能性が高い」と力説。さらに「今年の夏の特徴として最低気温も高く、寝苦しい夜が続く」と気温の高さだけでなく夜間の暑さにも注意を呼びかけた。



一方で、9月中旬以降の向きについては「再来週あたりには秋の空気が徐々に入り始める」が、依然として平年より高い気温傾向が残るとの見通し。「40度超えの極端な暑さは台風によるフェーン現象がなければ今のところなさそう」としつつも、「35度以上の猛暑日は来週前半まで全国的にまだ出ておかしくない」と油断ならない状況が続くことを強調した。「9月前半だけで見ると、結構記録的な高温になるのではないか」と語る場面もあった。



