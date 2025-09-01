米粉100％・小麦不使用！FST JAPAN「完全グルテンフリーパン」
FST JAPANは、同社F＆B事業“自由が丘ベーカリー／自由が丘パティスリー”にて、グルテンフリー専門の米粉パンを全国にお届けする通販サービスを2025年9月1日よりスタートします。
同店の基本のパン生地には小麦・乳・卵を使用していません(一部商品には乳・卵を使用しています)。
さらに、既製品には頼らず、店内で手作りすることで、見えないグルテン混入のリスクを徹底的に排除しています。
「安心して食べられる、グルテンフリーなのに美味しいパンを、もっと多くの人に届けたい。」
そんな想いから、素材選び・レシピ開発・製造工程までを一貫して社内で行い、“完全グルテンフリー”のおいしさを追求しています。
■通販商品ラインナップの特徴
・米粉100％使用(小麦不使用)
・パン生地は小麦・乳・卵 不使用
※一部商品に乳・卵・他アレルゲンを含む場合があります
・ミネラル豊富な種子島産粗糖を使用
・フィリングからスパイス調合まで、既製品を使わず自家製
・グルテンフリーを守るため、すべての工程を店内で手作り
■通販セット内容
通販では、以下のようなセットを販売します。
- 【人気No.1】定番米粉パンセット
《セット内容》角食パン1斤・小さめバゲット 1本・まるぱん 5個・塩ぱん 3個
- 【スタッフおすすめ】おまかせ米粉パンセット
《セット内容》角食パン(6枚スライス)2枚を含む、同店おすすめの米粉パン10〜12個入り
※パンの種類はお選びいただけません。
おまかせ米粉パンセット
- 【3つのこだわり食感】やさしいおこめのパンセット
《セット内容》角食パン1斤・小さめバゲット 1本・まるぱん 8個
やさしいおこめのパンセット
- 【大人気】まるぱん＆塩ぱんセット
《セット内容》まるぱん 8個・塩ぱん 8個
まるぱん＆塩ぱんセット
※ほかにも季節限定商品や新セットを順次販売予定です。
また、セット内容は季節や販売状況により変更になる場合があります。
■グルテンフリーを“守る”ための、手作り
同店では、フィリングからスパイス、ベシャメルソースやおこめのカスタードクリームに至るまで、すべて店内で手作りしています。
本当に安心して食べられる美味しいグルテンフリーのパンを、みなさまにお届けするために、私たちはあえて自分たちの手で作る道を選びました。
その結果、安心・安全はもちろん、素材の持ち味を活かした深い味わいも実現しています。
焼きたての美味しさを店内から全国へ
■通販開始日
2025年9月1日(月)
※公式オンラインストアにて販売スタート
■店舗情報
店舗名 ： 自由が丘ベーカリー／自由が丘パティスリー
所在地 ： 東京都目黒区自由が丘1-26-9 三笠ビル1F
交通 ： 東急東横線・大井町線 自由が丘駅より徒歩2分
電話番号 ： 03-6421-4761
営業時間 ： 11:00〜18:00
自由が丘ベーカリー
自由が丘パティスリー
