ビックカメラ、TVアニメ「薫る花は凛と咲く」の描き下ろしイラストのグッズ販売
ビックカメラは8月28日〜9月14日の期間、「TVアニメ『薫る花は凛と咲く』ビックカメラグループ先行販売フェア」を、池袋本店、新宿西口店、大宮西口そごう店、名古屋駅西店、あべのキューズモール店で開催している。あわせて、ビックカメラグループのオンラインショップ（ビックカメラ・ドットコム、コジマネット、アキバ☆ソフマップ）でも9月14日までの期間、受注を受け付ける。
同フェアでは、「薫る花は凛と咲く」の登場キャラクターから、「紬凛太郎」と「和栗薫子」が「不思議の国のアリス」をモチーフとした衣装を着用した、描き下ろしイラストを使用したグッズを販売する。
販売グッズのラインアップは以下の通り。
○アクリルスタンド（描き下ろし／全4種、それぞれ1650円）
○B2タペストリー（描き下ろし／全1種、3850円）
○トレーディング缶バッジ A＜等身＞（描き下ろし／全4種／トレーディング商品、440円）
○トレーディング缶バッジB＜ミニキャラ＞（描き起こし／全8種／トレーディング商品、440円）
○トレーディングアクリルスタンド＜ミニキャラ＞（描き起こし／全8種／トレーディング商品、990円）
○トレーディングクリアカードA＜等身＞（描き下ろし／全4種／トレーディング商品、330円）
○トレーディングクリアカードB＜ミニキャラ＞（描き起こし／全8種／トレーディング商品、330円）
○アクリルパネル（描き下ろし／全1種、3300円）
○ステッカーセット（描き起こし／全1種、880円）
○ポーチ（全1種、2200円）
○アクリルマグネットセット（描き下ろし／全2種、それぞれ1540円）
○【受注生産】ビッグアクリルスタンド（描き下ろし／全4種、それぞれ2750円）
同フェアにてグッズを2000円以上購入するごとに、ポストカード（全5種）がランダムで1枚もらえる（なくなり次第終了、「ビックカメラ・ドットコム」と「コジマネット」は対象外、「アキバ☆ソフマップ」は特典配布対象の記載があるもののみ）。
●2000円購入ごとにランダムでポストカードをプレゼント
同フェアでは、「薫る花は凛と咲く」の登場キャラクターから、「紬凛太郎」と「和栗薫子」が「不思議の国のアリス」をモチーフとした衣装を着用した、描き下ろしイラストを使用したグッズを販売する。
○アクリルスタンド（描き下ろし／全4種、それぞれ1650円）
○B2タペストリー（描き下ろし／全1種、3850円）
○トレーディング缶バッジ A＜等身＞（描き下ろし／全4種／トレーディング商品、440円）
○トレーディング缶バッジB＜ミニキャラ＞（描き起こし／全8種／トレーディング商品、440円）
○トレーディングアクリルスタンド＜ミニキャラ＞（描き起こし／全8種／トレーディング商品、990円）
○トレーディングクリアカードA＜等身＞（描き下ろし／全4種／トレーディング商品、330円）
○トレーディングクリアカードB＜ミニキャラ＞（描き起こし／全8種／トレーディング商品、330円）
○アクリルパネル（描き下ろし／全1種、3300円）
○ステッカーセット（描き起こし／全1種、880円）
○ポーチ（全1種、2200円）
○アクリルマグネットセット（描き下ろし／全2種、それぞれ1540円）
○【受注生産】ビッグアクリルスタンド（描き下ろし／全4種、それぞれ2750円）
同フェアにてグッズを2000円以上購入するごとに、ポストカード（全5種）がランダムで1枚もらえる（なくなり次第終了、「ビックカメラ・ドットコム」と「コジマネット」は対象外、「アキバ☆ソフマップ」は特典配布対象の記載があるもののみ）。