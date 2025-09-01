福田翔生が3試合ぶり起用に応えるデンマークリーグ初ゴール!! ブレンビーは後半AT2失点で2連敗
ブレンビーのFW福田翔生が8月31日、ミッティラン戦でデンマークリーグ初ゴールを記録した。チームは1-3で敗れて2連敗となった。
福田はリーグ戦で2試合連続出番がなかった中、ミッティラン戦では1点を追う後半36分から途中出場した。すると同43分、カウンターからMFクレメント・ビショフが放ったシュートのこぼれ球に反応。GKのセーブで跳ね返ってきたところを左足ダイレクトで合わせて同点ゴールとなった。
今季湘南ベルマーレから加入した福田はUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ予選で1ゴールを記録していたが、リーグ戦ではこれが移籍後初ゴール。しかしチームは後半アディショナルタイム5分と7分に連続で失点し、1-3で敗れている。
