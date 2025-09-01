ケイトリン・ストレイトさん（１７）は、運転中に逆上した男に撃たれ死亡した/courtesy Katie Cancienne Liebert

（ＣＮＮ）米ルイジアナ州ポンチャトゥラで８月２４日、妊娠７カ月だったケイトリン・ストレイトさん（１７）が運転中に逆上した男に銃撃された。乳児は緊急帝王切開で助けられたが、母親は数日後に死亡した。警察が明らかにした。

タンジパホア郡保安官事務所によると、ケイトリンさんを銃撃したとされるバリー・ウェスト被告（５４）は、殺人などの罪で起訴された。

ウェスト被告は２４日午前、ケイトリンさんと恋人、その姉妹が乗っていたＳＵＶ（スポーツ用多目的車）に距離をつめ、意図的にブレーキを踏み始めた。

ケイトリンさんの家族はこの事件について、車を運転していたケイトリンさんの恋人が挑発して起きたものではないと主張している。恋人は、ウェスト被告の運転が奇妙だと気付き、追い越したという。

被告はＳＵＶの後部に向けて発砲し、助手席に乗っていたケイトリンさんの頭部に命中したとされる。

保安官事務所は声明で、「ウェスト被告は前方の車が先に自分に対して発砲したと信じていたが、事件の中で他に発砲があった形跡はなく、被害者が乗っていた車に武器はなかったことも確認されている」と述べた。

ケイトリンさんの家族は声明の中で、今回の事件について「防ぐことができた悲劇」と強調。「正義が追求される」よう訴えた。

ケイトリンさんの家族の友人によれば、ケイトリンさんは母親になることを心待ちにしており、学業に励みながら娘の誕生に備えていた。

わずか１．４キロ程度で生まれた女児は、驚くほど元気に育っている。家族は、想像を絶する暗い時期にこの子が光明になってくれていると語る。