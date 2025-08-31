長崎が10戦無敗の４連勝と好調維持！ 追いかける展開も、勝負強さ見せつける！ ２−１で藤枝に逆転勝利！
V・ファーレン長崎は８月31日、J２第28節で藤枝MYFCとホームで対戦。２−１で勝利を収めた。
立ち上がりから主導権を握るも、９分に相手の速攻を受け、オウンゴールで失点。追いかける展開となったなか、反撃に出る。
32分、相手の最終ラインへのプレスでボールを奪い、ショートカウンターを発動。澤田崇が放ったシュートを相手GKが触ったこぼれ球を山口蛍が詰めて、同点に追いつく。
勢いに乗ったホームチームは75分、左サイドを仕掛けた笠柳翼の鋭い折り返しに、マテウス・ジェズスが右足で合わせて逆転に成功した。
このまま最後まで１点のリードを守り切った長崎が、勝負強さを見せつけて勝点３を獲得。10試合無敗の４連勝と好調をキープした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
