¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î±£¤µ¤ì¤¿»ÑÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©²ñ¼Ò¤¬ÂçÂ»¤¹¤ëÁ°¤Ë¸«¤ÆÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î±£¤µ¤ì¤¿»ÑÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©²ñ¼Ò¤¬ÂçÂ»¤¹¤ëÁ°¤Ë¸«¤ÆÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢ÅÝ»º¤òµß¤¦¹õ»ú¼ÒÄ¹¡¦»Ô¥Îß·æÆ»á¤¬¡¢¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤°Ç¤ä¥ê¥¹¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¶ä¹Ô¤È¤Î°ã¤¤¤ä·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¶âÍ»µ¡´ØÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢»Ô¥Îß·»á¤Ï¡Ö²¿¤â¼ê¸µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿®ÍÑ¶â¸Ë¤«¤é¤Ï¡ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¶â¤òÊÖ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤È¡¢¶Ã¤¤Î¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¶ä¹Ô¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ï²ñ°÷¤ÎÍø±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤Ï³ô¼ç¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£·Ð±Ä¼Ô¤¬¤É¤Á¤é¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¾õ¶·¤äÀ®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¶âÍøÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢²ñ¼Ò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹õ»ú²½¤·¡¢¶ä¹Ô¤È¤Î¼è°ú¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤Ù¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¤¿»þ¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¿¹â¶âÍø¤¬¡È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î·ÑÂ³¡É¤È¤·¤Æ½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¶âÍ»µ¡´ØÁª¤Ó¤Î¸½¼Â¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÂê¤Ï¡Ö¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎÎ¢ÏÃ¡×¤Ø¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡Ö¿ä¤·¤Æ¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤¬¡¢»ö¼Â¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤Ç±£ÊÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµð³Û²£ÎÎ»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËºÇ¶áÈ¯³Ð¤·¤¿¡È¿®ÍÑÁÈ¹ç»ÙÅ¹Ä¹¤Ë¤è¤ë2²¯5ÀéËü±ß¤Î²£ÎÎ»ö·ï¡É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö»ö·ï¤ÎÈ¯³Ð¤ÏËÜ¿Í¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆâÉôÅýÀ©¤Î´Å¤µ¤¬ÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤À¤È100%°Â¿´¤·¤ÆÍÂ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÀäÂÐ¤Ë°¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÍÂ¤±¤¿¤ª¶â¤¬¡¢·ë¶É¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤º¼ÒÄ¹¤¬Â»¼º¤òÇØÉé¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö»ÙÅ¹Ä¹¤¬¼¡¡¹¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢ÀâÌÀ¤â¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤Î±£ÊÃ¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤Î¼è°ú¤ÏÍ¸ú¤À¤¬¡¢¡È¿Í¡É¤È¡ÈÎ¢¤Î»ÅÁÈ¤ß¡É¤âÉ¬¤º¸«È´¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¡¢¡ÖÅÏ¤¹¤ª¶â¤Ë¤ÏÉ¬¤º¾Úµò¤ò»Ä¤·¡¢100%¿®ÍÑ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï²ñ¼Ò¤Î¾õ¶·¤´¤È¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¡¢ÆÃÄ§¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¸¤¯ÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢¡ÖËÜÆü¤Î¹õ»ú³Ê¸À¤Ï¡È¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦Àè¤òÁªÂò¤·¤í¡É¤È¤¤¤¦¶µ·±¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Öº£¤Î²ñ¼Ò¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤«¡¢¤½¤Á¤é¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ°²è¤ò·ë¤ó¤À¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢»Ô¥Îß·»á¤Ï¡Ö²¿¤â¼ê¸µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿®ÍÑ¶â¸Ë¤«¤é¤Ï¡ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¶â¤òÊÖ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤È¡¢¶Ã¤¤Î¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¶ä¹Ô¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ï²ñ°÷¤ÎÍø±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤Ï³ô¼ç¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£·Ð±Ä¼Ô¤¬¤É¤Á¤é¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¾õ¶·¤äÀ®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¶âÍøÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢²ñ¼Ò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹õ»ú²½¤·¡¢¶ä¹Ô¤È¤Î¼è°ú¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤Ù¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¤¿»þ¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¿¹â¶âÍø¤¬¡È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î·ÑÂ³¡É¤È¤·¤Æ½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¶âÍ»µ¡´ØÁª¤Ó¤Î¸½¼Â¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÂê¤Ï¡Ö¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎÎ¢ÏÃ¡×¤Ø¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡Ö¿ä¤·¤Æ¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤¬¡¢»ö¼Â¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤Ç±£ÊÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµð³Û²£ÎÎ»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËºÇ¶áÈ¯³Ð¤·¤¿¡È¿®ÍÑÁÈ¹ç»ÙÅ¹Ä¹¤Ë¤è¤ë2²¯5ÀéËü±ß¤Î²£ÎÎ»ö·ï¡É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö»ö·ï¤ÎÈ¯³Ð¤ÏËÜ¿Í¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆâÉôÅýÀ©¤Î´Å¤µ¤¬ÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤À¤È100%°Â¿´¤·¤ÆÍÂ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÀäÂÐ¤Ë°¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÍÂ¤±¤¿¤ª¶â¤¬¡¢·ë¶É¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤º¼ÒÄ¹¤¬Â»¼º¤òÇØÉé¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö»ÙÅ¹Ä¹¤¬¼¡¡¹¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢ÀâÌÀ¤â¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤Î±£ÊÃ¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤Î¼è°ú¤ÏÍ¸ú¤À¤¬¡¢¡È¿Í¡É¤È¡ÈÎ¢¤Î»ÅÁÈ¤ß¡É¤âÉ¬¤º¸«È´¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¡¢¡ÖÅÏ¤¹¤ª¶â¤Ë¤ÏÉ¬¤º¾Úµò¤ò»Ä¤·¡¢100%¿®ÍÑ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï²ñ¼Ò¤Î¾õ¶·¤´¤È¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¡¢ÆÃÄ§¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¸¤¯ÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢¡ÖËÜÆü¤Î¹õ»ú³Ê¸À¤Ï¡È¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦Àè¤òÁªÂò¤·¤í¡É¤È¤¤¤¦¶µ·±¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Öº£¤Î²ñ¼Ò¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤«¡¢¤½¤Á¤é¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ°²è¤ò·ë¤ó¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡ÚÅÝ»ºÁý²ÃÃæ¡Û90%¤Î²ñ¼Ò¤¬¤ä¤ë²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤³¤Î5¶È¼ï¤ÏÅÝ»º¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐÂÐºö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤Ã¤¿1³ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤10Ç¯·Ð±ÄÂ³¤¯²ñ¼Ò¤òºî¤ëÊýË¡¤ò¤³¤³¤À¤±¤ÇÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¥ä¥Ð¤¤¡Û²ñ¼Ò¤ò°ì½Ö¤ÇÅÝ»º¤µ¤»¤ë3ÂåÌÜ¤ÎÆÃÄ§¤¬¤³¤ì¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¡©
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎºâÌ³¤Î¶¯²½¤ä¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë½áÂô¤Ë»ñ¶â¤¬»Ä¤ë¶¯¤¯ÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃø½ñ¡ÛÆ¬¤¬¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¡È²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¡É¤Î¥³¥³¤·¤«¸«¤Ê¤¤ 90Æü¤Ç¼ê»Ä¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊíµ¡×??¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éfree@libertad.fun