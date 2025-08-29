《長渕剛・志穂美悦子についに別居報道》過去の熱愛スキャンダルの時も最後に帰った7億円豪邸“キャプテン・オブ・ザ・シップ御殿”…かつては冨永愛が訪問も

8月27日、シンガーソングライターの長渕剛（68）が妻・志穂美悦子（69）と別居しており、40歳以上も年下の女性社員Aさんが身の回りの世話をしていると「女性セブンプラス」が報じた。

【写真】1986年当時の長渕と志穂美の2ショット

長渕はこれまで、世田谷区の自宅に長年住んできた。その存在は、近隣住民にとって広く知られていたという。

「以前は近くの公園などで、目撃情報が多数ありました。あの風貌だし、オーラもすごいしで、すぐに噂になるんですよね。ですが最近はほとんど見かけません。志穂美さんはよくこのあたりを歩いてらっしゃるのですが……」

ある近隣住民はそう言って首をかしげた。芸能プロ関係者は、長渕の家についてこう語る。

「1996年に建てた自宅は、広さが200坪を超える、白いタイル張りの大豪邸です。船体を彷彿とさせるフォルムと、長渕さんの曲にちなんで『キャプテン・オブ・ザ・シップ御殿』とも称され、購入額は当時約7億円ほどだったと言います。名だたる大物芸能人や政治家が住む、世田谷区屈指の高級住宅街。まさに長渕さんの成功を象徴す存在でした」

長渕は「週刊文春」の取材に応じ、 Aさんとの親密な関係について 「なんと言えば良いかな。付き人修行ですよね」と表現。同誌は、都内のマンションでAさんと暮らしているか問うたが、「暮らしてない、暮らしてない」と否定している。

国生さゆりに冨永愛、数々の女性と浮名

長渕に女性の影が報じられたのは、今回が初めてではない。これまでも彼は、そのカリスマ性で多くの女性を惹きつけ、浮名を流してきた。

「1996年に写真週刊誌『FOCUS』が女優の国生さゆりとの密会を報じました。記事では、国生の自宅一軒家で会っていたことが報じられたが、長渕さんは『ドラマの役作りのため』と男女の関係を否定していました。

さらに2015年には、モデルの冨永愛さんとの関係が『週刊文春』によって報じられた。連日深夜、長渕の自宅で密会を重ねていたとされるが、この時も長渕は『彼女とは師弟関係。息子さんも含めて守りたい存在だ』と、熱愛疑惑を否定していました」（芸能プロ関係者）

しかし、これまでと決定的に違うのは、長渕が「帰る場所」を変えたところ。どんな時も、彼が最後に帰るのは妻・志穂美が待つ7億円豪邸だった。しかし、2023年末からは都内マンションで生活しているという。

長渕が自宅周辺の土地に深い愛着を持っていたことは、自身の自伝『長渕剛論 歌え、歌い殺される明日まで』（毎日新聞出版社）からも窺える。

〈自分は羽田空港から車で環七を通って帰ってくるのだが、その途中、南の交差点のところに、一軒の立ち食いそば屋がある。以前から、そのそば屋が気になっていた。（中略）三〇数年、負けずにそこで立ち食いそば一代でやってきた店の、ちょっと甘めのつゆがほっとする〉

羽田から我が家へ向かう途中にある馴染みの店の味。そんな日常の風景を愛おしむように綴っていた彼が、なぜ長年連れ添った妻と、成功の象徴であった家を離れたのか。長渕が、献身妻が待つ自宅へ戻ってくることはあるのだろうか──。