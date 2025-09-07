この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

サイエンス系YouTubeチャンネル「GENKI LABO」の動画で、サイエンスアーティストの市岡元気先生が、メイクアップ系YouTuberのマリリンさんによる「若返りメイク」に挑戦した。動画では、科学的な視点を取り入れたメイクのテクニックと、メイクが人に与える心理的影響を取り上げた。



冒頭で元気先生は「41歳の僕が何歳まで若返らせることができるのか？」と企画の意図を述べた。マリリンさんは、メイクは美の追求にとどまらず「どこに影を入れるか」「血色感のあるものを使うだけで若く見える」と説明し、「メイクは無限大」と語った。



元気先生は、錯覚（知覚の誤り）の観点から「人間って目で物を見ているんじゃない。目に入ってきた情報を脳で変換して見ているので、そこで勘違いが起きる」と解説。マリリンさんも「メイクは心の錯覚も起こす」「気分が上がる」「自分に自信が持てたり」「所作が変わったりする」と述べ、「メイクはまさに魔法」と表現した。



元気先生は高校生の頃からメイクをしており、メイクによって評価が高くなったり、人間関係が良くなったりした経験があると話した。男性がメイクを取り入れる意義にも触れた。



若返りメイクの手順は次のとおり。



スキンケアで化粧ノリを上げる：

男性は皮脂が多い傾向があるため、拭き取り洗顔にもなるトナーパッド（ふき取り用化粧パッド）で肌の温度を下げ、クリームで水分を閉じ込めて土台を整える。



プライマーで肌を整える：

毛穴や凹凸をカバーし、皮脂を抑えるプライマー（化粧下地）でベースを作る。男性は、健康的で自然なトーンアップが期待できるベージュ系が推奨だとした。



コンシーラーで肌悩みをカバー：

シミやニキビ、青髭（青み）を補正。特に青みにはオレンジ系を使うと自然にカバーでき、「青っぽいのがなくなるだけでも若く見える」と説明した。



フェイスパウダーで毛穴が目立ちにくい質感に：

「花粉より細かい」とする微粒子パウダーを、鼻周りや額など毛穴が気になる部分へ。目元は小じわが目立ちやすいため、付けすぎないことがポイント。



「中顔面短縮」で若々しい印象に：

顔の中心部（眉下から上唇の間）を短く見せるメイクを実践。年齢を重ねると人中（じんちゅう：鼻下から上唇までの溝）が長く見えたり、唇が内側に入って間延びして老けて見えやすいとし、鼻下と人中に影、上唇にハイライトを入れて立体感を出す。血色感のあるリップも加える。



フィックスミストでメイクを密着：

仕上げに、皮脂や汗による崩れを防ぐフィックスミスト（メイク持続用スプレー）を使用。男性は皮脂が出やすいため、やや多めに使うとよいとした。



仕上がりを見た周囲からは「若く見える」「キメが細かい」「輝いている」「イケメンだ」といった声が上がった。マリリンさんはポイントとして「血色感を出す」「テカリとツヤを理解する」「塗りすぎない」「中顔面を短縮する」を挙げ、薄く重ねることでナチュラルな若返りが可能だとまとめた。

