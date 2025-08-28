8月27日、浜崎あゆみがInstagramを更新。ヘアスタイルに迷っていることを明かし、大きな注目を集めている。

【写真】暗髪ロングの『a-nation 2025』リハSHOTも公開

同日の別投稿にて、8月31日に控えた国内最大級の夏フェス『a-nation 2025』に向けて、バンド・コーラスとの生セッションで演者らとリハーサルを行ったことを写真と共に明かした浜崎。

これまで浜崎のライブでは、自身の印象をがらりと変えるビジュアルや、観客を世界観に引き込む演出などのこだわりが随所に詰まっており、ファンからは今回の夏フェスのステージ内容にも大きな期待が集まっている。

そんな浜崎は、27日の最新の投稿では、金髪ボブヘア風の写真を掲載しつつ、「キンパ か最近の暗髪 か迷うーーーーー！」と、印象を左右する自身のヘアスタイルについての悩みを告白。

同時に、「キンパ」「黒髪」「短いのがいい」「ロングがいい」といったアンケートの設置も行っていた。

これに対し、アンケートには既に1.1万件以上の投票が集まっており、コメント欄には、「ayuさんは何でも似合うから迷う」「本当に本当にどれも可愛い」「選べないよ」「金髪ボブがこんなに似合う人いる？！」「本当に可愛いの極みすぎる」「暗髪も美人が映えるから好き」「長さはロングが良いな」など、多くの書き込みが行われている。

デビュー28年目に突入した現在も、精力的に活動を続ける浜崎。8月31日開催の『a-nation 2025』では、ヘッドライナーを務めることが発表されている。

