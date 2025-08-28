【Ryzenモデルいいね】高級ボディーに高性能なRyzenを搭載する「 CHUWI AuBox 8745HS」をレビュー。このコスパはいいですね
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで公開された「【Ryzenモデルいいね】高級ボディーに高性能なRyzenを搭載する『CHUWI AuBox 8745HS』をレビュー。このコスパはいいですね」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが人気ミニPCシリーズ『AUBOX』の新AMD Ryzenモデルについて徹底レビューを行った。
戸田さんは「金属製のボディで非常に高級感があります」と開口一番にデザイン面での魅力を強調。Intel版と比べてやや大きめの筐体サイズを見せつつ、「手に触れてもひんやり冷たい硬いボディ」「フロントには何もない潔いデザイン」と、その質感や洗練されたフォルムを評価した。
実際のスペックとして、Ryzen7 8745HSを搭載し、メモリが16GB（1スロット）となることで「自分で後からメモリを16GB追加できるのがいい」と拡張性にも注目。さらにPCIe 3.0搭載SSDが1TBも装備されており、「コスパ重視ならこれは非常に良い選択肢」だとコメントしている。
ベンチマークテスト結果では、「CINEBENCH R23でマルチ15813、シングル1711はRyzen7のパフォーマンスとして十分」と評価。ただし「Intel版は標準で32GBメモリ、スコアでもやや勝っているため、僕なら6,000円差であればIntelモデルを選びます」と率直な見解も。「でもAMDが好き、メモリ自分で足せるなら断然お得感がある」とバランスをとったアドバイスも忘れなかった。
ファンノイズやUSB4による市販充電器からの起動なども検証し、「ファンの静かさは優秀」「市販充電器も使えた」と日常使用の利便性もチェック。「全体的な完成度、価格を加味しつつ77点」としつつ「本体の高級感とコスパを考えると、良い選択肢」と独自の総評を口にした。
