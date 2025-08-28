8月25日（月）に放送された「ABEMA」の恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、ゲストの山田優が友達関係だった小栗旬との恋愛に発展したきっかけを明かす場面があった。

©AbemaTV, Inc.

『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショー。

数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけ、旅の最終日にカップルとして成立すれば旅はそこで終了、成立しなければ次の旅を続けるか選べるというルールだ。

©AbemaTV, Inc.

現役高校生たちのデートの様子を見守るスタジオでは、恋愛見届け人のNON STYLE・井上裕介から「いかがですか？2泊3日、3泊4日で恋をするという高校生たち」と話題を振られた山田が「ちゃんと熟したい」と答え、笑いを誘う場面も。

さらに「旦那さんも一目惚れっていうわけではない？」と問われた山田は「全然！全然！」「（夫の小栗旬は）タイプじゃなかったです」と即答。

友達関係から恋に発展したきっかけや結婚願望については、「一緒にいて楽で『あっこの人かも』って」「基本、毎回恋愛する人とは結婚っていうのをイメージしながら付き合う」とも明かし、スタジオを驚かせていた。