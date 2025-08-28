天皇杯準々決勝 町田 3（2-0）0 鹿島

18:30キックオフ 町田GIONスタジアム 入場者数 5,965人

両チームとも、こんな点差になるとは想像していなかっただろう。実際、立ち上がりは鹿島のペースだった。6分には鈴木優磨が、8分には田川亨介がシュートを放ちペースを握っていたのだ。ところが15分、町田は2回目のCKからデザインされたプレーで増山朝陽がフリーとなり、ヘディングで先制点を決める。攻守ともにセットプレーに自信を持つ鹿島はこのプレーで急に元気を失った。さらに21分、抜群のキレを見せる藤尾翔太がDFを背負った状態から振り向いてシュート。これが決まって町田がリードを広げた。

鹿島は後半レオ・セアラを投入して逆転を狙う。ところが46分、ハーフライン付近で相手のパスをカットした下田北斗が前を向くと、組み立てに参加していた早川友基はまさかのパスミスに慌てて戻るところだった。折しも強風、しかも逆風だったが下田が狙い澄ましてロングボールを蹴ると、これがしっかり枠を捉えて3点目。この1点で勝負アリとなった。下田は1点目のCKに加え、この3点目の正確なコントロールで町田にとって初めてとなる天皇杯ベスト4入りをたぐり寄せた。