アメリカサッカー連盟は（USSF）は27日、9月シリーズに臨むアメリカ代表のメンバー22人を発表した。



来年のワールドカップ開催国であるアメリカ。昨年9月に就任したマウリシオ・ポチェッティーノ監督のもと本大会に向けて準備を進める中、現地時間9月6日に韓国代表、9日（日本時間10日、午前8時37分キックオフ）に日本代表と対戦する。今回のメンバーにはクリ​​スティアン・プリシッチやセルジーニョ・デスト、ティモシー・ウェアら欧州で活躍する選手らも選出されたほか、元ドイツ代表の指揮官でアメリカや韓国でも監督を務めたユルゲン・クリンスマン氏の息子、ゴールキーパーのジョナサン・クリンスマンが初招集された。一方でウェストン・マッケニー（ユベントス）ら一部の欧州組は今回選外となっている。





今回のアメリカ代表は、欧州組が9人、、リーガMX（メキシコ）が1人、MLSが12人というチーム構成となっている。なお現時点で22名のメンバーだが、後日にもう一人が発表されるという。チームは31日に始動する。【アメリカ代表メンバー】GKロマン・チェレンターノ（FCシンシナティ）マット・フリーズ（ニューヨーク・シティFC）ジョナサン・クリンスマン（チェゼーナ/イタリア）DFマックス・アーフステン（コロンバス・クルー）ノアカイ・バンクス（アウグスブルク/ドイツ）トリスタン・ブラックモン（バンクーバー・ホワイトキャップス）セルジーニョ・デスト（PSV/オランダ）アレックス・フリーマン（オーランド・シティ）ネイサン・ハリエル（フィラデルフィア・ユニオン）ティム・リーム（シャーロットFC）クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス/イングランド）MFタイラー・アダムズ（ボーンマス/イングランド）セバスチャン・バーハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス）ルカ・デ・ラ・トーレ（サンディエゴFC）ディエゴ・ルナ（レアル・ソルトレイク）ジャック・マッグリン（ヒューストン・ダイナモ）ショーン・ザヴァツキ（コロンバス・クルー）FWダミオン・ダウンズ（サウサンプトン/イングランド）クリスチャン・プリシッチ（ミラン/イタリア）ジョシュ・サージェント（ノリッジ・シティ/イングランド）ティモシー・ウェア（マルセイユ/フランス）アレハンドロ・センデハス（クラブ・アメリカ/メキシコ）