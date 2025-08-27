食べ放題で、別料金のデザートにブチ切れた家族客 → 数か月後、再び来店！『確信犯的な行動』に絶句

バイキングやビュッフェって、楽しいですよね。自分の好きな物だけ食べられるし、さまざまな種類の料理が並ぶ様子は、迫力があります。

そんな食べ放題で、筆者の友人A子さんはとんでもないお客さんを目撃したそうです。

食べ放題の焼き肉屋

焼き肉屋で働くA子さんのお話です。

お店は食べ放題メニューが充実していて、週末は休む間もないほど大繁盛しています。

そしてほとんどがおかわり自由なのですが、デザートだけは一人一品までと決まっていました。

それはメニューや店内張り紙にも書かれていて、「二個目からは料金がかかる」とはっきり記載されているのです。ところが……。

デザートは一人一個までですよ

時々、デザートも食べ放題だと勘違いされたお客様も来られるのです。

二回目の注文時に「別料金がかかりますが、よろしいでしょうか？」と伝えると、ほとんどの人は諦めます。

しかしある日、デザートを何度もおかわりするお客様が。

若い夫婦と小学生くらいの男の子2人で、いつものように確認しましたが「いいから持ってきて」と言われたので、おかわりを何度も運びました。

それもデザートバイキングなの？ と思うほど沢山食べられたので、本当に驚いたものです。

そしてお会計の時に、まさかのトラブルが……。

絶対言ってるし、見たらすぐわかるはずなのに……

料金が表示されると、両親は「なぜそんなに高いのか」と怒り出したのです。

デザート料金の話をするも、「そんなの聞いていない！」と、かなりご立腹。

メニューに書いてあるのに「そんなの見ていない！」とレジで大激怒し、「ぼったくり」「ふざけるな！」と叫び出したところで、店長が登場しました。

散々押し問答したようですが、最終的になんと「次回からお気を付けください」ということで、デザート代を含めない通常料金の支払いとなったのです。

そしてその話は店員間で共有され、「デザートは一人一個。それ以上は別料金がかかる」ということを、今まで以上に強く念押しして言うということになりました。

それから数か月後……。

絶対確信犯でしょ！ 子どもの前でズルいことしようとしないで！

なんとその家族が、再び来店されたのです。

怒鳴っている両親の姿が頭にこびりついていたので、すぐに分かりました。

すぐさま店員間で共有し、様子を伺っていると……。

前回同様、デザートを何度も頼もうとしてきたではありませんか。

ここまできたら、もう確信犯だと思います。

バイトの口頭注意は聞いていなさそうだったので、すかさず店長が登場し「デザート別料金」をハッキリ伝えました。

すると、みるみるうちに不機嫌な顔になり、

「ホンマしょーもない店！ けちくさいな」

などと文句を言いながら、デザートの追加注文をせず退店されていきました。

デザートをたくさん食べたいなら、デザート食べ放題の店に行けばいい。

「ゴリ押ししたらなんとかなる」と思っているようで、非常に不快でした。

また、そんな親の姿を見せられる子ども達のことを、勝手ながら心配してしまったのでした。

【体験者：30代・女性飲食店勤務、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

ltnライター：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。