チャンネル登録者数117万超の人気YouTuber・オムライス兄さんが、2025年8月23日にYouTubeのショート動画を更新。体脂肪率3％のバキバキボディを公開した。

20キロ増量→13キロ減量で大変身

オムライス兄さんは、主にオムライスを作る動画で人気を集めている。

細身の印象が強かったが、24年9月、YouTubeで「筋肉の大会に出ることになりました」と報告。25年3月には「20kg増えてしまいました...」と明かし、たるんで見える上半身を公開していた。

その後、7月にはトレーニングを重ね「【大変身】13キロ痩せました」というショート動画を公開。腹筋が割れた上半身を披露した。

そして8月23日、「【劇的変化】体脂肪率3%まで絞った人間の身体がこちら」と題した動画を投稿。20キロ増量した頃の体型と、現在のバキバキに絞られた肉体のビフォーアフターを公開した。

コメント欄には「オム兄超えてムキ兄カッコいい」「やばいかっこよすぎる！！ 輪郭も変わってる！！」「ビフォーとアフターの差が凄すぎる 惚れちゃいそう」「あんなにガリガリだったのに、ここまで増量できたことに感動すら覚える そして絞り方もハンパない！」などと書き込まれている。

ジム入会当時は「55kgぐらいのガリガリだった」

オムライス兄さんは8月25日、インスタグラムを更新し、肉体美を競う大会で優勝したことを報告。挑戦の経緯をつづった。

24年8月、「ちょっと引き締まった身体になりたい」との気持ちで、筋トレ系YouTuber・おかじゅんさんが勧めるジムに通い出し、その流れで大会に挑戦することに。

「ジム入会当時の僕は体重が55kgぐらいのガリガリだった」ということで、「トレーニングをしながら、月2〜3kgの増量生活が始まった」。しかし「学生時代から体重が変わらないぐらいの痩せ型体質なので、食べても食べても体重が全く増えませんでした」という。

それでも「毎朝地獄のような胃もたれで目が覚めて、ひたすら食べ物を押し込み、カロリーのノルマが達成していない日は夜中の2時まで食べ続け」というハードな食生活を半年続けたところ、「ようやく76kgまで増量できました」。「増量期の最後の1ヶ月は毎日クリーンな食事で4000Kcal摂り続けました。(毎日ごはん約4合)」と明かした。

「最後の1ヶ月は毎日空腹との戦いでした」

トレーニング開始7か月目から減量がスタートしたそうで、「痩せ型体質の僕にとって減量期は正直めちゃくちゃ楽でした」としつつ、こうも語った。

「ただ最後の1ヶ月は毎日空腹との戦いでした。大会直前は1日1200Kcalしか摂れず、断食し続けているような気分でした。お腹が鳴り過ぎて寝付けない日もありました。その甲斐もあって半年で76kgから58kgまで減量することができました」

25年8月24日の大会当日は「2日間に渡る水抜きもあり、脱水症状でフラフラになりながらも最後の気力を振り絞って気合いでパンプアップさせました」といい、「なんとか優勝することができました」と報告した。

オムライス兄さんは、1年間のトレーニングをこう振り返った。

「『ただ引き締まった身体になりたい』そんな動機から始まったトレーニングでしたが、努力を積み重ねた分だけ成果が筋肉として返ってくる楽しさを知り、たとえ世間から見て歪な身体になったとしても、一生続けていきたいと思える習慣となりました」