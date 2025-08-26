¡ÖLumines Arise¡×11·î11Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª PS Store¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È¡ÖJourney¡×¥âー¥É&¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥ë¥Á¡ÖBURST BATTLE¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ëDEMO¤¬ÇÛ¿®³«»Ï
¡¡¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Steam/VRÍÑ¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡ÖLUMINES ARISE¡×¤ò11·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5,400±ß¡£ËÜºî¤ÏPlayStation VR2¤ª¤è¤ÓSteam VR¤ËÂÐ±þ¡£Æ±Æü23»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹ ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡£2004Ç¯¤Ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¡ÊPSP¡Ë¤Î¥íー¥ó¥Á¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖLumines¡×¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¤È¸÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¶¦´¶³Ð¡Ê¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¡ËÂÎ¸³¤òÄÉµá¤·¡¢¸½ÂåÅª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜÆü8·î26Æü22»þ¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¥äー¥âー¥É¡ÖJourney¡×¤«¤é3¥¹¥Æー¥¸¤È¡¢¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂÐ±þ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥äー¥âー¥É¡ÖBURST BATTLE¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ëDEMO¤¬¡¢1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï9·î3Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜDEMO¤Ç¤ÏVR¥âー¥É¥×¥ì¥¤¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖLumines Arise¡×¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤«¤é¡¢DEMO¼ýÏ¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡ØLumines Arise¡ÙDEMO¾Ò²ð±ÇÁü¡Û ¡Ú¡ØLumines Arise¡ÙDEMO¥È¥ìー¥éー¡Û
¥²ー¥à³µÍ×
¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä±ü¿¼¤¤¥ëー¥ë
¡¡ËÜºî¤Î¥ëー¥ë¤Ï¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï±ü¿¼¤µ¤¬¤¢¤ë¡£1¿§¤Þ¤¿¤Ï2¿§¤Î2¡ß2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁàºî¤·¡¢Æ±¤¸¿§¤Î¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤òºî¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡£²»³Ú¤Î¥Óー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬¥×¥ì¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¾å¤òº¸¤«¤é±¦¤ØÆ°¤¡¢´°À®¤·¤¿¥¹¥¯¥¨¥¢¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¥äー¡ÖJourney¡×¥âー¥É
¡¡30°Ê¾å¤¢¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ò½ä¤ëÎ¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¥äー¡ÖJourney¡×¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢ÎÐË¤«¤Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¢À¸Ì¿¤¢¤Õ¤ì¤ë³¤¡¢³ÍÊª¤òÁÀ¤¦¥Ø¥Ó¤¬¤¤¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Æø¤ä¤«¤ÊÅìµþ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¹¤¬¤ë±§Ãè¶õ´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤âÅÐ¾ì¡£¶¦´¶³Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë±é½Ð¤È²»³Ú¤È¶¦¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¿·µ¡Ç½¡ÖBURST¡×
¡¡¿·µ¡Ç½¡ÖBURST¡×¤Ç¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤òºî¤ê¥²ー¥¸¤òÃù¤á¤Æ¡ÖBURST¡×¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¥¹¥¯¥¨¥¢¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂç¤¤¯¤Ç¤¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹»þ¡¢²èÌÌ¤ò°ìÁÝ¤¹¤ëÁÔÂç¤Ê¥³¥ó¥Ü¤¬È¯Æ°¤·¥Üー¥Ê¥¹¥¹¥³¥¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
ÇòÇ®¤ÎÂÐÀï¥×¥ì¥¤¡ÖBURST BATTLE¡×
¡¡¡ÖLumines¡×¥·¥êー¥º¤ÇÁ´¤¯¿·¤·¤¤¡¢1ÂÐ1¤ÇÏÓ¤ò¶¥¤¦¡ÖBURST BATTLE¡×¤ò¼ýÏ¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ìー¥äー¤òÁê¼ê¤Ë¡¢BURST¤òÈ¯Æ°¤·¤ÆµðÂç¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤ª¼ÙËâ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
ËÉÙ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥¢¥Ð¥¿ー¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
¡¡¥·¥êー¥º¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤«¤é¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¸ÄÀ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£
²»³Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖHydelic¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
¡¡¡ÖRez Infinite - Area X¡×¡¢¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹ ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖHydelic¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥×¥ì¥¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£¥²ー¥àÆâ¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥Èµ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
PS5ÈÇ¡ÖLumines Arise¡×ÄÌ¾ïÈÇ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤¬¥¹¥¿ー¥È
¡¡ËÜÆü8·î26Æü¤è¤ê¡¢PS5ÍÑÄÌ¾ïÈÇ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤¬PlayStation Store¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤Î¡ÖHUMANITY¡×¡¢¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹ ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡×¡¢¡ÖRez Infinite¡×¡¢¤µ¤é¤ËPS5ÍÑ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊSIE¡Ë¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥²ー¥àÆâ¥¢¥Ð¥¿ー¡ÖLoomii¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡PlayStation Plus²ÃÆþ¼Ô¤Ï10%¥ª¥Õ¤ÇÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
PS5¡ÖLumines Arise¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ
¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDreamland¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¡¡¡ÖLumines Arise¡×¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOnly Human¡×¤ËÂ³¤¡¢¡ÖChameleon Groove¡×¥¹¥Æー¥¸¤Î³Ú¶Ê¡ÖDreamland¡×¤¬BandcampµÚ¤Ó³Æ¼ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
