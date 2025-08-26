¥É¥ë±ß¡¢£±£´£·¡¥£·£°±ß¶áÊÕ¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¹¤²¤ë¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£Î£Ù»þ´Ö¤Î½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥É¥ë±ß¤ÏÇã¤¤Ìá¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£´£·¡¥£·£°±ß¶áÊÕ¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¹âÃÍ·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£¤¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¡¢¥É¥ë¤Ï¶âÍËÆü¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤ò¼õ¤±¤¿µÞÍî¤«¤é»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë¹Ö±é¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼¡²ó£¹·î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¤Î£°¡¥£²£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍø²¼¤²¤Î³ÎÎ¨¤¬Ìó£¸£µ¡ó¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯¸ÀÁ°¤Ï£·£°¡óÄøÅÙ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ²È¤Ïº£¸å¤â£Æ£Ï£Í£Ã°Ñ°÷¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤·Â³¤±¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢°Ñ°÷¤Î´Ö¤Î°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î£±£·Æü¤Î¼¡²ó£Æ£Ï£Í£Ã¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤äÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏºÆ¤Ó£±£´£·±ßÂæ¤Î¥ì¥ó¥¸¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë²ñµÄ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÏÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î´ÑÂ¬¤âÎ®¤ì¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£¸±ßÂæ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸µ¤Î¿å½à¤ËÌá¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£ºÆÅÙ¡¢Êý¸þ´¶¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡147.69¡¡EUR/JPY¡¡171.85
GBP/JPY¡¡199.00¡¡AUD/JPY¡¡95.81
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë¹Ö±é¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼¡²ó£¹·î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¤Î£°¡¥£²£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍø²¼¤²¤Î³ÎÎ¨¤¬Ìó£¸£µ¡ó¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯¸ÀÁ°¤Ï£·£°¡óÄøÅÙ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ²È¤Ïº£¸å¤â£Æ£Ï£Í£Ã°Ñ°÷¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤·Â³¤±¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢°Ñ°÷¤Î´Ö¤Î°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î£±£·Æü¤Î¼¡²ó£Æ£Ï£Í£Ã¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤äÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏºÆ¤Ó£±£´£·±ßÂæ¤Î¥ì¥ó¥¸¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë²ñµÄ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÏÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î´ÑÂ¬¤âÎ®¤ì¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£¸±ßÂæ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸µ¤Î¿å½à¤ËÌá¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£ºÆÅÙ¡¢Êý¸þ´¶¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡147.69¡¡EUR/JPY¡¡171.85
GBP/JPY¡¡199.00¡¡AUD/JPY¡¡95.81
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ