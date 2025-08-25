¡ÚÆÈ¼«¡ÛÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÈÃÏÌ£¡É¤Ê³ØÀ¸»þÂå¡ÄÈ±·¿¤Ï¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥È¡×¡¢Æ±µéÀ¸¤È¤Î¡ÈÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬Ï¢Æü¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¡£ÅìÍÎÂç³Ø¡ÈÂ´¶È¡É¸å¤Ëµ¯¶È¤·¡¢°ËÅì»ÔµÄ¤ò2´üÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇÌ³¤á¡¢2025Ç¯5·î¤Ë»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ÅöÁª¸å¤ËÆ±Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£°ËÅì»Ô¤Ç¤ÏÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¤«¤Ä¤ÆµÄÄ¹¤é¤ËÄó¼¨¤·¤¿Âç³Ø¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤Î¿¿µ¶¤Ê¤É¡¢³ØÎòº¾¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥¤¥¯¡¢°¦¼Ö¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥º¥¤Î¥¹¥¤¥Õ¥È¤È¤¤¤¦ÅÄµ×ÊÝ»á¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¾Ú¸À¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö¶âÈ±¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¥Þ¥óÉ÷¤ÎÈà»á¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÜ»ï¤¬ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢ÊóÆ»¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡¢¡ÈÃÏÌ£¤¹¤®¤ë¡ÉÈà½÷¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼Â¤ÏÈà½÷¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î1³Ø´ü¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤ÏÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Ç¡¢Å¾¹»¤·¤Æ¤«¤é¤Ï°ËÅì»ÔÎ©ËÌÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¼õ¸³´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÈà½÷¤È»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿µ²±¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡£Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸«¤ë¤¬¡¢¸Ä¿Í¼Ì¿¿°Ê³°¤ËÈà½÷¤Î»Ñ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¤µ¤²»Ñ¤Î¼ã¤ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¤Ë¾Ð´é¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÁÇ´é¤Ï¡¢¿Ê³Ø¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈà½÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À¸ÅÌ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤·¤«¡Ä¡Ä¡£¼õ¸³´ü¤Î3Ç¯¤Î»þ¤ËÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃÃÊÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÛÀ¤«¤é¥â¥Æ¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ºß³ØÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢Â´¶È¸å¤«¤Ê¤ê·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éFacebook¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤«¤é¡Ø¾ë¥öºê¤ÎÊý¤Ç¥«¥Õ¥§¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Á¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ø¹Ô¤¯¤Í¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¹Ô¤«¤º¤¸¤Þ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¤â¡ÈÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¹â¹»¤ÎÊÌ¤ÎÆ±µéÀ¸¤â¡¢Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ÏÇö¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤âÍ§Ã£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¥¢¥ì¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¡È±¢¥¥ã¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤À¥Ð¥¤¥¯¤À¡¢¤ÈÈà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤«¤é¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£²Î¤Ê¤ó¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ºÇ¶áÏÃ¤·¤¿ÃË»Ò¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¡Ø³ØÀ¸Åö»þ¤ÏÁ´¤¯°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø°Ê¹ß¤ÎÈà½÷¤Î»Ñ¤È¡¢»ä¤Îµ²±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ØÂç³Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È´ª¤°¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç¤¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ëÂç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÖÂç³Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¡£Åìµþ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸´Ö¤Ç¤â¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅìÍÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ±µéÀ¸¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡Èà½÷¤¬»ÔµÄÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤ÎÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬À¯¼£²È¤Ë¡©¡Ù¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡°ËÅì»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤â¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Áªµó¤Î»þ¤âº£¤â¡¢Èà½÷¤¬Íê¤ë¤½¤Ö¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡Ä¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ãæ³Ø¤È°ã¤¤¡¢3Ç¯´ÖÄÌ¤Ã¤¿¹â¹»¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¼Ì¿¿¤È¡¢ÊüÁ÷°Ñ°÷¤È¤·¤ÆÂÎ°éº×¤Ç³Ú¤·µ¤¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¡½¡½¡£È±·¿¤¬¡¢¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ±·¿¤ò¤ß¤ó¤Ê¥Þ¥Í¤·¤Æ¡¢1980Ç¯ÂåÅö»þ¤ËÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤âÎ®¹Ô¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤ÎÈ±·¿¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÈÂç³Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤Î²¼½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢Â´¶È´ÖºÝ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤«¤â¡×
¡¡»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÈ±·¿¤Ï¡¢»Ù»ý¼Ô¤«¤éÍ¦¤Þ¤·¤¤¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¡×¤È¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÄ¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Áá¡¹¤ÎÂçµÕÉ÷¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡½¡£