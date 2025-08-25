´Ú¹ñÂåÉ½¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Î22ºÐ¥«¥¹¥È¥í¥×¤ò½é¾·½¸¡ª ¡Ö´Ú¹ñ»Ë¾å½é¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¤ÎÃË»ÒÂåÉ½Áª¼ê¡×
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜ¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤á¤ÆÆü´ÚÀï¤Ç3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤½¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢25Æü¤Ë9·î¤ÎÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼26Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
GK
¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¥½¥ó¡¦¥Ü¥à¥°¥ó¡ÊÁ´ËÌ¸½Âå¡Ë
¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥Ì¡Ê±¶»³HD¡Ë
DF
¥¥à¡¦¥à¥ó¥Õ¥¡¥ó¡ÊÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¡Ë
¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥§¡ÊÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¡Ë
¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë
¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¥Ó¥ç¥ó¡¦¥Á¥å¥ó¥¹¡Ê¸÷½£FC¡Ë
¥½¥ë¡¦¥è¥ó¥¦¡Ê¥Ä¥ë¥ô¥§¥Ê¡¦¥º¥ô¥§¥º¥À ¡Ë
¥¤¡¦¥Æ¥½¥¯¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¡Ë
¥¤¡¦¥Ï¥ó¥Ü¥à¡ÊFC¥ß¥Ã¥Æ¥å¥é¥ó¡Ë
MF
¥¥à¡¦¥¸¥ó¥®¥å¡ÊÁ´ËÌ¸½Âå¡Ë
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥½¥×¡ÊÁ´ËÌ¸½Âå¡Ë
¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¦¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥ó¡Ë
¥Ú¡¦¥¸¥å¥ó¥Û¡Ê¥¹¥È¡¼¥¯¡Ë
¥Ú¥¯¡¦¥¹¥ó¥Û¡Ê¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡Ë
¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥×¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë
¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡ÊPSG¡Ë
¥¤¡¦¥É¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê¶âÀô¾°Éð¡Ë
¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
¥¸¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ó¥ó¡Ê¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë
FW
¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¡Ë
¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡ÊÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë
J¥ê¡¼¥¬¡¼¤â4¿Í¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ï¡¢½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥È¥í¥×¡£
¡ÖºÇ¤âÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥«¥¹¥È¥í¥×¡£Æó½Å¹ñÀÒ¤ÎÃË»ÒÁª¼ê¤¬´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î»öÎã¤À¡×¤È´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸ø¼°¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¹¥È¥í¥×¤Ï¡¢2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î22ºÐ¡£¥É¥¤¥ÄU-21ÂåÉ½·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè·î¤Ë¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤«¤é´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ø¤Î½êÂ°ÊÑ¹¹¤¬´°Î»¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¿Æ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÉã¿Æ¤ò»ý¤Ä¡¢1998Ç¯WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿DF¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ë¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï´Ú¹ñÀ¸¤Þ¤ì¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤È´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Î¥±¡¼¥·¡¼¡¦¥Õ¥§¥¢¤¬2023Ç¯¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2¤Ä¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸½Ìò¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡×8Ì¾
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë2026Ç¯WÇÕ½Ð¾ì¤ò¤¹¤Ç¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î¤Ë¤ÏWÇÕ¶¦ºÅ¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£