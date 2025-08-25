CATレディース

女子ゴルフの国内ツアー・CATレディースは24日、神奈川県の大箱根CC（6652ヤード、パー72）で最終日が行われ、2位と1打差の首位から出た21歳の櫻井心那（ニトリ）が3バーディー、3ボギーの72で回り、通算9アンダーで約2年ぶりの通算5勝目を挙げた。キャディーとして支えたツアー7勝の吉田弓美子（アマノ）は、18番で「赤っ恥」をかいたと回顧した。

18番、バンカーからの第3打。グリーンに着弾したボールは、カップをかすめるように通過しそばでピタリと止まった。これには、そばで見ていた吉田もガックリと膝をついて倒れ込むような仕草を見せた。櫻井がこのあとバーディーパットを沈めて優勝。吉田は、涙を流す櫻井を抱きしめて「おめでとー！」と祝福していた。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Xが実際の動画を公開。吉田は自身のインスタグラムで櫻井の勝利を祝福しつつ、18番での珍事ついて「#18番バンカー横で」「#両膝スライディングしてた女はこちらです」「#赤っ恥」とハッシュタグを添えて回顧した。

上田桃子もコメント欄で「勝って膝から崩れ落ちた人初めて見たわ でもゆみちゃんの人柄が出てて素晴らしいサポートお疲れ様でした」と反応。吉田は「ありがとうございます！ 姉さん…あの瞬間だけは見なかった事にして笑笑」と返信していた。



（THE ANSWER編集部）