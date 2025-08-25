»°ãø·°¤¬Æ¬Êú¤¨¤Æ¥¬¥Ã¥¯¥ê¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×¡¡Å¨ÃÏÁûÁ³¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¶Ã¤¡ÖÅ·ºÍ¤À¤è¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×
¡¡³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡¢Âè2Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï0-2¤Ç¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿»°ãø·°¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¡Ö·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»°ãøÅ·ºÍ¤À¤è¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤È¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾18Ê¬¡¢¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿»°ãø¤Ï¡¢½èÍý¤ò¥ß¥¹¤·¤¿Áê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÇØ¸å¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤ØÄ¾ÀÜ¸þ¤«¤¦¤È¸«¤»¤«¤±¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Õ¤ï¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÉâ¤«¤·¤ÆÀÚ¤êÊÖ¤·¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼2¿Í¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£»°ãø¼«¿È¤â»×¤ï¤ºÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿U-NEXT¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌçX¤¬¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¤§¡×¡Ö¤³¤ìÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤é»î¹ç¤â·ë¹½ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»°ãøÅ·ºÍ¤À¤è¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡Ö»°ãøÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ãø¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë2¼ºÅÀ¤·ÇÔ¤ì¤¿¡£
