

8月22日（金）、文化放送が協力するイベント「ハマサイトの夏祭り」が浜松町・汐留ビルディング外構及びJR浜松町駅 交通広場にて開催され、5000人が集まり、大盛況のうちに幕を閉じた。

「ハマサイトの夏祭り」は、浜松町の夏の風物詩としてライブステージや屋台グルメが楽しめるイベントで、毎回賑わいを見せている。

16回目の開催となった今年もスペシャルゲストとしてTRFのリーダー・DJ KOOが“BON DANCE”DJで会場を盛り上げたほか、相川七瀬がスペシャルステージを展開した。

また、東京五輪2020閉会式にも出演した鳳蝶美成（あげは びじょう）率いる日本民踊・鳳蝶流による盆踊りに加え、荒井麻珠、natsuco、はやぶさ、宮川愛李によるライブも開催。真夏の夜を大いに盛り上げた。



ラストを飾る「EZ BON DANCE」ステージにはDJ KOOと、相川七瀬、鳳蝶美成が登場。相川七瀬は、「BREAK OUT!」「ワッショイ！」「夢見る少女じゃいられない」の3曲を披露。



DJ KOOが「2025年の夏！ 今日の主役は僕じゃありません。この会場に集まった皆さんです！ 盛り上がっていきましょう！」と呼びかけると、会場のボルテージは最高潮に。「EZ DO DANCE!」や「survival dAnce ～no no cry more～」など、TRFの名曲の盆踊りリミックスを披露しました。さらに、「Get Wild」（TM NETWORK）など往年の“小室哲哉サウンド”のほか、今やBON DANCEの定番となった「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」や、「APT.」（ROSÉ ＆ Bruno Mars）など最新ヒット曲を立て続けにプレイすると、観客は大歓声をあげ、ダイナミックな踊りで応えた。



このほか、本格的な味が楽しめる恒例のグルメ屋台には総勢9店舗が出店し、イタリアンから中華、和食まで様々なメニューに大勢の来場者が舌鼓を打った。さらに、射的や輪投げなどの「縁日コーナー」や「紙芝居」なども実施し、家族みんなで楽しめる“夏祭り”を届けた。