もうすぐ30歳の岡崎紗絵、“理想の男性”は「心に体力がある人がいい」
モデルで女優の岡崎紗絵（29歳）が、8月23日に放送されたバラエティ番組「土曜はナニする！？」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。“理想の男性”について「心に体力がある人がいい」と語った。
岡崎は今回、「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーに出演し、さらば青春の光・森田哲矢と一緒に箱根旅へ。森田とは2019年に放送された連続ドラマ「猪又進と8人の喪女〜私の初めてもらってください〜」（関西テレビ・BSフジ）以来、6年ぶりの共演だという。
その道中、恋バナになった2人。森田が「どうなんですか？ ちょっと聞きづらいですけど、そういう…デート的なことはあるんですか？」と質問。岡崎は「ツッコミますね（笑）。だいぶツッコんだこと聞きますね」と笑いながら、理想の恋愛について「私、今年30歳になるんですよ。だから、ちょっと自分も年を重ねて大人になって、落ち着いた恋愛が…できたら（笑）。箱根くらいの落ち着き方がいいかなぁって」と語る。
また、“理想の男性”については「心に体力がある人がいい」と話し、「カッコいいこと言いました？ “心の体力”がある人がいい。元気で、なんでも楽しむ心を持っていて欲しいです」とコメント。森田は「なんか『ツッコミますね』って言ってるわりには、楽しそうにしゃべりますね（笑）。誰かを思い描いてたね」と笑った。
岡崎は今回、「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーに出演し、さらば青春の光・森田哲矢と一緒に箱根旅へ。森田とは2019年に放送された連続ドラマ「猪又進と8人の喪女〜私の初めてもらってください〜」（関西テレビ・BSフジ）以来、6年ぶりの共演だという。
また、“理想の男性”については「心に体力がある人がいい」と話し、「カッコいいこと言いました？ “心の体力”がある人がいい。元気で、なんでも楽しむ心を持っていて欲しいです」とコメント。森田は「なんか『ツッコミますね』って言ってるわりには、楽しそうにしゃべりますね（笑）。誰かを思い描いてたね」と笑った。