ド軍監督“レフト問題”「打撃面での貢献が必要」不振コンフォート復調願うもキケ＆金慧成起用も模索
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が22日（日本時間23日）、敵地でのパドレス戦の試合前にメディア取材に対応。“左翼問題”に言及した。
今季、左翼手は主にコンフォートが務めてきたが、打撃不振が続き111試合で打率・186、9本塁打、28打点にとどまっている。指揮官は「誰を置くにせよ、打撃面での貢献が必要」と打撃力アップが必須と考える。
左肩を負傷し、負傷者リスト（IL）に入っているキム・ヘソンが前日、傘下3Aで実戦復帰。その際、本職は内野ながら「左翼」で先発出場した。この起用法についてメディアから真意を問われた指揮官は「彼が二塁、遊撃を守れることは分かっています。レフトでの起用は、オプションを増やす意味があります」と説明した。
また、同じく左肘を痛めIL入りしているキケことE・ヘルナンデスも前日の傘下3Aでは「中堅」で守備に就いた。ロバーツ監督は「来週のレッズ戦あたりでキケが戻ると思う。彼がレフトに入ることもあるでしょう。今夜はマイク（コンフォート）が出ますが、そこでも結果を残してほしい。レフトからの打撃生産は必要」とE・ヘルナンデス、キム・ヘソンの可能性も探りつつコンフォートの早い復調も願った。