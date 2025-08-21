この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「【糖尿病必見！】知らないと一生後悔！手をもむだけで血糖値＆HbA1cが劇的に下がる方法！」で手もみセラピストの音琶麗菜氏が、自身の経験と専門知識から“手もみセラピー”による劇的なHbA1c低下の方法を惜しみなく語った。糖尿病に悩む視聴者に向け、「1ヶ月間続けるだけで、HbA1cが下がってきます」と断言。“実際に9.0から6.8まで下がった例がある”と、独自のメソッドへの自信をのぞかせた。



音琶氏は「今すぐ血糖値を下げたい方、HbA1cを下げたい方必見」と訴え、食事療法や運動療法が長続きしない人にも「騙されたと思ってやってみてください」と真剣な口調で勧める。動画では、膵臓・脾臓・腎臓の“3つの手の反射区”を使った具体的な揉み方を手取り足取り解説。「今、糖尿病でお悩みの方には、ぜひ手もみセラピーを実践してほしい」と強調し、日々の生活への気軽な取り入れ方も紹介した。



さらに、「血糖値を下げるには、毎日1つの反射区を7秒ずつ、3回から5回、1日に3～5回続けましょう」など、実践的な頻度やコツについても丁寧に解説。「薬をずっと飲み続けるより体に安全で、嬉しい効果が得られますよ」と、無理なく継続できるセルフケア法ならではのメリットにも触れる場面も。「食後に押すと効果的。朝昼晩、毎食後に試してみてください」とリアリティのあるアドバイスも登場した。



動画の最後に音琶氏は「実際に、手を揉んで血糖値が下がった方がたくさんいます」と成果を強調しつつ、「手もみで少しでも改善が早くなって、薬や運動が辛い方の力になれれば嬉しい」と視聴者への温かいメッセージも添えた。「これからも、たくさんの方のお役に立てるよう情報発信を続けます」と結び、終始穏やかで励ましに満ちた動画となった。