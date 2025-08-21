日産「新型エクストレイル」発表！ “専用装備”もり沢山の「豪華な“スポーティ仕様”」も新登場！ デザイン刷新した「キラキラ外装」×“高級ブルー内装”も魅力の「AUTECH」が進化！

走りに磨きをかけた“豪華なスポーティ仕様”が新登場！

2025年8月21日、日産はミドルサイズSUVである「エクストレイル」のマイナーチェンジを発表しました。

今回の改良にあわせて、新グレード「ROCK CREEK」を追加するとともに、カスタムモデル「AUTECH」シリーズも進化を遂げています。

【画像】超カッコいい！ これが“新登場”の日産「新型エクストレイル“豪華スポーティ仕様”」です！（30枚以上）

なお、発売はベースモデルが同年9月18日から、AUTECHシリーズは10月1日から、ROCK CREEKは11月下旬からとなっています。

そんなエクストレイルのなかでも、AUTECHシリーズは一体どのように進化を果たしたのでしょうか。

専用パーツと専用チューニングで武装された豪華なスポーティ仕様が新登場！

エクストレイルは2000年に初代が登場して以来、力強さと実用性を兼ね備えたSUVとして支持を集めてきました。

現行型は第2世代「e-POWER」と可変圧縮比エンジン「VCターボ」、さらに電動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載し、走りと環境性能の両立を実現しています。

ボディサイズは全長4680mm×全幅1840mm×全高1725mm、ホイールベースは2705mmと扱いやすく、それでいて広々とした室内空間と高い積載性を備え、都市部からアウトドアまで幅広いシーンに対応できるのが特長です。

今回のマイナーチェンジでは、外装と内装に上質さを加えるとともに、最新のデジタル技術を搭載しました。

フロントグリルは横桟調の新しいデザインとなり、精密感と洗練された印象を与えています。

フロントのシグネチャーランプは常時点灯するデイタイムランニングランプへと変更され、昼間でもさらなる存在感を醸し出しています。

また、前後のターンシグナルをLED化することで先進的な雰囲気を強調しました。

インテリアでは、インストルメントパネル上部を黒に変更し落ち着いた印象を演出。

ナッパレザー仕様のシートカラーもタン色からブラウンに刷新され、大人の雰囲気を漂わせています。

さらに、日産として国内初となるGoogle搭載のNissanConnectシステムを導入し、GoogleマップやGoogleアシスタントなどが利用可能となりました。

安全面では「3Dビュー」や「インビジブルフードビュー」を備えた最新カメラ技術を搭載し、運転支援性能を高めています。

また、従来から設定されている「エクストレイル AUTECH」も大きく進化。

AUTECHブランドは、湘南・茅ヶ崎の「海」と「空」から着想を得たブルーを象徴カラーに据え、スポーティでありながら高級感を兼ね備えたデザインを追求してきました。

今回のマイナーチェンジでは、ベースモデルのデザイン変更に合わせて各箇所を専用意匠に刷新。

フロントグリルは、これまで迫力を強調するメッキフレームのグリルや太めのシルバー加飾が特徴でしたが、今回の変更ではメッキの主張を抑え、ブラックを基調とすることで精悍で落ち着いた雰囲気を強調。

そして、フロントバンパー下部はグロスブラック仕上げとなり、SUVらしいタフさに加え都会的な洗練さを兼ね備えました。

また、リアやタイヤハウスも同様に下部にはブラック塗装が施され、高級感を一層高めています。

インテリアではブルーステッチをあしらったブラックレザーシートや専用キルティングを採用し、上質さとスポーティさを両立しました。

さらに新設定された「AUTECH SPORTS SPEC」は、走行性能に磨きをかけた特別仕様です。

パフォーマンスダンパーや専用サスペンションを採用し、MICHELIN PRIMACY4タイヤと組み合わせることで高い操縦安定性を実現。

加えて、専用チューニングを施したe-4ORCE制御や加速フィールの最適化により、爽快かつ安心感のあるドライビングを可能にしています。

熟練テストドライバーによる徹底的な走り込みを経て完成したモデルであり、「TUNED BY NMC」の専用エンブレムがそのこだわりを物語っています。

AUTECHグレードは、「e-4ORCE（2列シート／3列シート）」のほか、「Advanced Package」、「Advanced Package e-4ORCE」、そして新設定の「SPORTS SPEC e-4ORCE」が用意されています。

なお、価格（消費税込み）はベースモデルが384万3400円から494万6700円に対して、AUTECHシリーズは514万1400円から590万1500円です。