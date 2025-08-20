この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元受刑者でYouTuberの懲役太郎氏が、YouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」の動画「よくある『処刑場だった』は本当なのか？」で、大阪・千日前の千日デパート火災と「処刑場跡地」という都市伝説を取り上げた。懲役太郎氏はこの言説の真偽を調べ、背景にある考え方の問題点を指摘した。



1972年に千日前の千日デパートで発生した火災は、死者118人を出した大規模災害である。消防隊員2人も犠牲となり、日本の消防法改正にも影響を与えたとされる。氏は、地歴が事故原因と結び付けられる点に疑問を呈し、自身の幼少期の記憶に残るこの事故に改めて向き合った。



氏の調査によれば、千日デパートの跡地は江戸時代から明治初期にかけて「千日墓地」と呼ばれる大規模墓地で、刑場や火葬場も併設されていたという。ただし、1870（明治3）年ごろに刑場は廃止され、墓地や火葬場も移転している。氏は、デパートが建っていた正確な場所は「処刑場そのものではなく、処刑に関わる仕事をする人が住んでいた場所」だった可能性が高いと述べ、さらに「焼場については、現在なんばグランド花月があるあたりだったと推測される」とも語った。



氏は、都市伝説と火災原因の因果関係を否定し、「処刑場だったから火事になったということではない」と明言した。そのうえで都市開発の歴史に着目し、「そういった場所が郊外にあったのが、人口流入で手狭になり、移転を繰り返した結果、今や中心地となった」と指摘した。自身が収容された名古屋刑務所の例を引き、「昭和のころは何もない荒れた原野だった」場所が今は住宅地になっていると述べ、刑務所や墓地といった施設が都市の発展とともに移転するのは自然な流れだと説明した。



最後に氏は、防災意識の重要性を強調し、「火事はなくなるわけではない。こういう場合になったらどちらに逃げるのか、どうするのかは考えておいたほうがいい」と述べ、火災の恐ろしさを教訓として忘れない姿勢を促した。