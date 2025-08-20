「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２０日午後１時現在でソフトバンクグループ<9984.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



ソフトバンクＧは全市場を通じて断トツの売買代金をこなす中も、株価は一時１５００円近い急落に見舞われた。前日の米国株市場でハイテク株が売られ、ナスダック総合株価指数は３００ポイント超下落、率にして１．５％近い下げとなった。ＡＩ関連を含め米ハイテク企業への積極投資を行っている同社にとってはネガティブ要因としてみられている。また、同社傘下の英アーム・ホールディングス＜ARM＞も前日は５％安に売り込まれており、含み益減少への警戒感が意識され、利益確定売りを急がせる展開となっている。一方、株式需給面に目を向けると、信用取組は売り長で直近信用倍率は０．７８倍とタイト感が強い。また、日証金では株不足状態で逆日歩がついており、これを横目に空売り買い戻しを期待して、下値突っ込み場面でリバウンド狙いの悪目買いの動きも観測されている。



出所：MINKABU PRESS