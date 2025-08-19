やばッ、足爪塗ってない（汗）→ 即こなれる！【40・50代】に推せる「フットネイル」って？

サンダルを履く季節、ふと足元を見て「しまった……！」なんて焦った経験、ありませんか？ そんなことがないように、夏は手の爪だけでなく、フットネイルも忘れずに。今回は、40・50代に推したい、涼しげで上品さもあるフットネイルを厳選してご紹介します。ジェルネイルなら、1か月以上もつと言われているので、暑い間中の「しまった……！」を回避できそう。サロン派もセルフ派も、ぜひ参考にしてみてください。

夏の遊び心をたっぷり詰め込んで

指ごとに異なるカラー & デザインをまとったネイルは、足元からセンスを引き上げてくれそうです。水色ワンカラーの爽やかさと、ラメの華やかな輝き、さらに親指に施された編み目のような繊細アートが絶妙なバランスで調和しています。夏らしさを満喫できそうなフットネイルで、暑い季節をおしゃれに乗り切れそう。

マグネットネイルは星空のようなきらめき

キャンプで見た星空のように、細かなラメがきらめくマグネットネイルは、まさに夏にぴったり。マグネットワンカラーでは物足りない人は、一部の指だけフレンチネイルにして、個性をプラスしてみるのも良さそう。肌なじみの良い上品なカラーを選ぶことで、普段、フットネイルをしない人もトライしやすくなりそうです。

キリッと大人モードなブラック

シックなブラックをきかせたフットネイルは、今夏、スポーツサンダルを取り入れたミックススタイルを楽しんでいる人にもおすすめ。1本の親指だけ、ギャラクシーネイルのようなデザインに仕上げ、幻想的なワンポイントになっています。甘さを抑えたネイルデザインは、40・50代の夏のおしゃれを大人モードに格上げしてくれるかも。

大人に似合う深みのある色

華やかな雰囲気を楽しみたいなら、ローズのような深みのあるカラーを選んでシンプルに仕上げてもグッド。ぷっくりと厚みを出した仕上げと特有の細かなラメ感で、水滴を重ねたような涼し気な印象も演出できそうです。シンプルながら印象的で、裸足になるたびに気分がアップするかも。赤にもピンクにも寄り過ぎない絶妙な色味は、大人に似合う上品な華やかさを引き出します。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@erfolgginza様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里