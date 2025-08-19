¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²¦ÎÓ¡¢Â¼½Å°ÉÆà¤é½Ð±é¡ª¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¤éÃËÀ¥²¥¹¥È¿Ø¤âÂ³¡¹·èÄê ¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡Ù
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡ÊSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡Ù
¹ë²Ú½Ð±é¼ÔÂè2ÃÆÈ¯É½
TGC¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¡¦¥²¥¹¥È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬Â³¡¹¤È·èÄê¤·¤¿¡£
¿ÈÄ¹176cm¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇTGC¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ABEMA¤Î¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢»Ð¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëËå¡¦¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤µ¤¯¤é¤ÈMINAMI¡¢10Âå¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢3,264Ì¾¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2022¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢»¨»ï¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£2025Ç¯5·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤Ï¤ë¤¦¤é¤é¡×¤Ç¤Ï½é½Ð±é¡¦½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¡¦²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Î¥³¥é¥Ü¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤´¤ß¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¤ÈÂ¼½Å°ÉÆà¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥»¥Ã¥¿¡¼¡¦¤È¤¦¤¢¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯9·î¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖBUDDiiS vol.10 - COSMiiC -¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤ÎBUDDiiS¤«¤é¡¢·»Äï¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ÉñÂæ¡Ö¤¤¤Î¤¦¤¨²ÎÉñ´ì¡Úëý¡ÛRetrospective¡Ø¹Èµ´Êª¸ì¡Ù¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯7·î17Æü¤ËÂçÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¡¢ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸7Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ì¥ÎÀ¥ñ¥¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÇ®°¦¥×¥ê¥ó¥¹¡×¤Ç½é¤ÎW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÌÝÂåÏÂ¿Í¤é¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¤Î½Ð±é¤âÂ³¤¯¡£
Netflix¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó ¥é¥Ö¡×½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤ÎÅçÂ¼ÍºÂç¤âTGC¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Á´°÷ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ONE OR EIGHT¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏMIZUKI¡¢NEO¡¢REIA¡¢RYOTA¡¢SOUMA¡¢TAKERU¡¢TSUBASA¡¢YUGA¡£
2024Ç¯8·î16Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDonʼt Tell Nobody¡×¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Billboard JAPAN Heatseekers Songs¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯12·î6Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖKAWASAKI¡Êwith Big Sean¡Ë¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎiTunes Hip-Hop/Rap¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÂç¼ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡ÖAtlantic Music Group¡×¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¡Ê°ìÉô¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤òÄù·ë¡£ºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖYoung & Reckless¡×¤È¡ÖBET YOUR LIFE¡×¤Î2Éôºî¤òÈ¯É½¤·¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤â¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION ³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì11:30¡¡³«±é13:00¡¡½ª±é17:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì
¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¡Ê¢©422-8006 ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¶Ê¶â3-1-10¡Ë
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Û
»ØÄêÀÊS¡§Àè¹ÔÈÎÇä¡§13,500±ß¡¢°ìÈÌÈÎÇä¡§14,000±ß¡¢TGC CARD³ä°ú¡§10,000±ß / ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦±þ±ç¥°¥Ã¥º¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ
»ØÄêÀÊA¡§Àè¹ÔÈÎÇä¡§10,000±ß¡¢°ìÈÌÈÎÇä¡§10,500±ß¡¢TGC CARD³ä°ú¡§ 8,000±ß / ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦±þ±ç¥°¥Ã¥ºÉÕ
¢¨4ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂè°ìÃÆ¡Û2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï
TGC Premium²ñ°÷Àè¹Ô¡§½ªÎ»
TGC CARDÀè¹Ô¡§2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë23:59 ¢¨TGC CARD³ä°úÂÐ¾Ý
d¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Àè¹Ô¡§2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
TGC¸ø¼°LINEÀè¹Ô¡ÊÂè°ìÃÆ¡Ë¡§2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á 9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂèÆóÃÆ¡Û2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤«¤éÈÎÇä³«»Ï
TGC¸ø¼°LINEÀè¹Ô¡ÊÂèÆóÃÆ¡Ë¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤«¤éÈÎÇä³«»Ï
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡§https://faq.l-tike.com/
¡ü¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢´õ¶õ¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢MINAMI¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢¤ê¤ó¤«¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡¢²¦ÎÓ¡¢ÅçÂ¼ÍºÂç¡¢¤È¤¦¤¢¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
ONE OR EIGHT¡¡Â¾
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È