第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は19日、甲子園球場で第13日目が行われ、第1試合では前回大会優勝の京都国際（京都）が山梨学院（山梨）と対戦し、4-11で敗れた。エース西村一毅（3年）は6回10安打9失点でマウンドを降り、131球の熱投も無念。試合後には、勝者を称える振る舞いを見せ、スポーツマンシップに絶賛が相次いだ。

敬意を忘れなかった。試合後の整列後、健闘を称えるように山梨学院の選手たちと言葉をかわした西村。さらに球場から相手選手たちが去っていく姿を見つめていた場面では、監督の後ろで佇み拍手で見送るシーンも。悔しさを噛み締めつつも、敗者として礼儀正しい振る舞いを見せていた。

テレビ中継で映った西村のスポーツマンシップは、ネット上で話題に。X上ではファンからの賛辞で溢れていた。

「山梨学院に拍手して見送る西村くんに涙止まらん」

「京都国際西村くん、退場する山梨学院の選手にずっと拍手してる。素晴らしいな」

「京都国際の監督も西村くんも、相手チームを拍手とお辞儀でたたえるの素敵」

「頑張れよ！頑張れよ！って声を掛けてる小牧監督の後ろで拍手でエールを送る西村君」

「山梨学院の選手達を拍手で見送る西村くんの姿、立派です」

「悔しいだろうに、相手に拍手を贈れる人間性まですばらしい…」

チームを連覇に導けなかった西村だが、今大会では優勝候補の一角に挙げられていた健大高崎（群馬）との初戦で完投勝利。続く尽誠学園（香川）戦では2番手として登板し、4回2安打無失点の好投を見せるなど、安定したピッチングで爪跡を残した。



