京都国際のスタンドでは試合終盤、関東第一が友情応援していた

第107回全国高校野球選手権は19日に13日目が行われ、第1試合で京都国際は山梨学院に4-11で敗れた。夏連覇とはならなかったが、試合終盤にアルプススタンドで起きた光景には「ほんとに青春感じるなぁ。高校野球最高！」「泣けるね」などの声が上がった。

一塁側を埋め尽くした赤と白の大応援団に、青のメガホンを持った軍団が加わった。試合終盤、第2試合で同じく一塁側の関東第一の応援団が入場し、一緒に応援を始めたのだ。両校は昨夏の決勝で激突し、延長10回の末に2-1で京都国際が勝利して初優勝を飾っていた。

今夏の対決は実現しなかったが、応援席ではまさかの“コラボ”となった。これには「京都国際への友情応援泣かせますね」「次の試合の高校の応援団が、一緒に応援をしているところってあまり見ないような。 こういうの良いなあ」「関東第一の応援も受けて終盤に粘りを見せた京都国際」「関東第一の野球部も京都国際の事応援してるの感動した」「去年の決勝で戦った関東第一が京都国際応援してんの胸アツ過ぎる」「なんかエモいな」とほっこりするファンが続出した。（Full-Count編集部）