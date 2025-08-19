◇第107回全国高校野球選手権第13日 準々決勝 京都国際―山梨学院（2025年8月19日 甲子園）

京都国際（京都）の絶対的エース・西村一毅（3年）が本来の実力を発揮することなく、6回10安打9失点でマウンドを降りた。

1―0の2回、強打の山梨学院打線に捕まった。先頭の4番・横山悠（3年）に左翼ポール際への同点弾を許すと、さらに5番打者から3連打を浴びて、無死満塁のピンチ。味方失策で勝ち越し点を与え、さらに犠打、適時打で計5失点。厳しい表情で首をひねるシーンもあった。制球力と多彩な変化球を駆使し、安定感を武器とするエースが相手の勢いを止めることができなかった。

1―5の5回には1死から連続四死球、安打で満塁のピンチを招き、菰田に走者一掃の3点三塁打を許した。5回を終わった時点で球数は112。相手打線の圧を感じ、球数は自然と増えていった。7回の打席で代打を送られ、マウンドを降りた。

連覇を狙う今年、初戦では大会史上初となる「昨年の甲子園大会春夏優勝校」対決に先発。健大高崎（群馬）の強力打線を相手に、3失点完投勝利を収めた。3回戦の尽誠学園戦（香川）では6回から2番手として登板し、4回2安打無失点。再逆転した8回の3死目から4者連続三振で試合を締めるなど、チームの勝利に貢献し続けてきた。