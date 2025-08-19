山梨学院の女子応援リーダーは「矢がすり」模様の袴姿で応援

第107回全国高校野球選手権は19日に第13日目が行われ、第1試合で山梨学院が京都国際と対戦した。山梨学院のアルプススタンドには袴姿の女子応援団が。「山梨学院の袴の応援の子たち可愛ええ」「袴姿の応援団、いいな。いいな」など注目を集めた。

ユニホームの色でもある白と水色で埋まった応援団の中に、ひときわ目を引く2人の女性が。赤と紫の袴姿で、白のハチマキをつけて拳を突き上げ声を枯らしている。山梨学院の女子応援リーダーは伝統的に女子2人で、「矢がすり」模様の袴姿で応援しているのだ。

そんな応援に後押しされるかのように、0-1の2回に打線が爆発。先頭の4番・横山悠（3年）が左越えソロで同点とすると、さらに3連打に敵失なども絡んでこの回一挙5点を奪った。

SNS上には「山梨学院の応援団長、矢絣の着物と袴姿でかっこいい！」「山梨学院の応援団の袴、毎回思うけどかわいいよね〜 」「山梨学院の応援団に、女子が紅白の矢絣に紫の袴という出で立ちで、よかった」「信玄餅の柄だな…」「 信玄餅の柄なのかな？」といった反応があった。（Full-Count編集部）