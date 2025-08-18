ドイツ代表のシュルーダーがヨキッチを絶賛「彼は世界最高の選手なんだ」

現地時間8月17日。セルビア代表は、ドイツ代表との「FIBAユーロバスケット2025」前哨戦を91－81で制し、大会本戦に向けた強化試合を6戦全勝とした。

今大会の優勝候補にも挙がるセルビアでは、ニコラ・ヨビッチ（マイアミ・ヒート）が22得点、ボグダン・ボグダノビッチ（ロサンゼルス・クリッパーズ）が11得点4リバウンド4アシストをマーク。

大黒柱のニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）は25分14秒コートに立って7得点8リバウンド7アシストで勝利に貢献。試合前には軽快な動きでリバースダンクを炸裂させるなど良好なコンディションを維持している。

また、この試合では20歳の若手ガード、ニコラ・トピッチ（オクラホマシティ・サンダー）が交代でベンチへ下がった際、ベンチにいたチームメートたちとハイファイブしなかったことを好まず、彼をチームメートたち全員とハイタッチするように立ち上がらせるなど、リーダーシップも発揮していた。

この試合、ドイツ代表で先発出場して12得点5アシスト2スティールを残したデニス・シュルーダー（サクラメント・キングス）は、日本時間16日に『Magenta Sport』へ公開されたインタビューの中で「彼は家族や馬と過ごす時間を楽しんでいる。自分にとって大切なことのために生きている」とヨキッチを評し、こうも口にしていた。

「彼はバスケットボールのレコードブックに残りたくなくて、素晴らしい父親として記憶されたいと言っている。だけど、彼は世界最高の選手なんだ。スタッツもそうだし、過去3、4、5年間にリーグでこなしていることが証明している。それだけ支配しているのさ」

今年のユーロバスケットには、シュルーダーのほかにもギリシャ代表のヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）、スロベニア代表のルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）といったNBAを代表するスーパースターたちが参戦予定。

それでも、セルビア代表の万能型ビッグマンは直近5シーズンでMVPに3度も輝き、2023年にはナゲッツを球団初優勝へ導いてファイナルMVPに選出。昨シーズンは平均トリプルダブル（29.6得点12.7リバウンド10.2アシスト）に1.8スティールと、超人的なスタッツを残した。

NBAキャリア10年目を終えた30歳のビッグマンは、今年のユーロバスケットでもセルビアのけん引役となってコート内外で活躍することだろう。

【動画】ヨキッチが国際大会で見せてきた好プレー集！





