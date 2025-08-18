白Tシャツ×白いブラジャーは意外と透ける…元下着販売員が教える“実は透けない下着カラー”
夏になると、白や淡い色のお洋服を着る機会が増えますよね。
爽やかで軽やかな印象になる反面、「下着が透けていないかしら……」と心配になることも多いのではないでしょうか。特に大人世代になると、仕事やお出かけ先での第一印象は大切。清潔感のある装いを保つためにも、下着選びは意外と重要なポイントです。
そこで今回は、白Tシャツや薄手のブラウスの下でも透けにくい下着の色をご紹介します。日常に取り入れやすく、上品さもキープできる色ばかりですので、ぜひ参考にしてみてください！
◆やっぱり1位はベージュ! スキンカラーで透け知らず
透け防止の王道はやはりベージュ。肌色に近いほど、服の下で一番自然になじみやすいです。
ポイントは、自分の肌よりもわずかに暗めのトーンを選ぶこと。明るいカラーが透けてしまうのは、下着の部分が浮き出てしまいやすいからなんです。
暗めにすることでより溶け込み、境界線が目立ちにくくなります。色味は黄みより、赤みよりなど、肌の色味に合わせて選ぶとさらに自然に見えますよ。
◆おしゃれさも取り入れたいならモカやブラウン系も◎！
「ベージュはちょっと地味に感じる……」という方におすすめなのが、モカやブラウン系。最近はこういったカラーでおしゃれなデザインも増えているのが嬉しいですよね。
こちらも肌に近い色なので透けにくく、ベージュよりも落ち着いた雰囲気が漂います。特に少し日焼けした肌や、黄みのある肌色の方にはしっくり馴染みますしおしゃれに見えやすいです。
◆グレーやネイビーも実は透けにくい！
意外に思われるかもしれませんが、薄いグレーやネイビーも透けにくい色のひとつ。
白Tシャツの下では、肌の影と似たトーンで馴染むため、存在感がぐっと薄れます。
さらに、ネイビーにはお肌を白っぽく見せる効果も期待できます！ モカやベージュより少しクールな印象を与えたいときにも便利です。
◆落ち着いたピンクベージュ・コーラル系もおすすめ！
下着といえど、やはりカラーも楽しみたいですよね。透け防止の両方を叶えたいなら、ピンクベージュや淡いコーラルカラーがおすすめ。
血色感がほんのり漂い、下着らしさを感じさせない柔らかな雰囲気になります。特に透けやすい薄手のニットやブラウスの下に向いています。
ただし、明るすぎたりベビーピンク・明るいオレンジに近いカラーだと白色のように透けてしまいやすくなるので注意しましょう。
◆赤が透けにくいって知ってた!?派手に見えがちだけど…
ちょっと意外な色ですが、深みのある赤は肌の色と馴染みやすく透けにくいんです。
これは肌に赤みがあるため、下着の赤が溶け込みやすいから。オレンジ系や明るすぎる赤ではなく、ボルドーに近い深い赤を選べばおしゃれも楽しみながら透けも防止できます。
何より、赤色は派手に思われがちですが似合う方がとても多く「あれっ！意外と可愛いかも…♡」となるカラーなので、ぜひ可愛いデザインを見かけたらご試着してみてください。
ただし、生地がとても薄い白ブラウスなどでは、わずかに色が浮くこともありますので、使う場面は選んだほうが安心です。
◆避けたい色は白やパステルカラー
白い服の下に白い下着を合わせると一番安心、と思われがちですが、実は境界線がくっきり出てしまい、かえって目立ってしまうことがあります。
白だけではなく、パステルカラーなどお肌のトーンと馴染みにくいカラーは透けてしまいがちなんです。ブラジャーやショーツで楽しみたい場合は、上にベージュやモカ、無地の透けにくいタンクトップやスリップを重ねるなどして対策をとりましょう。
下着の色選びは、おしゃれを楽しむ上での“見えない心配事”を減らしてくれる大切な工夫です。ベージュやモカなど、肌の影になじむ色を選ぶことで、どんな服も安心して着こなせるので1枚持っておくだけで安心できます。
この夏は、ぜひ透けにくい下着カラーをワードローブに加えて、心から安心できるおしゃれを楽しんでみてください。
＜文・撮影／ちーちょろす＞
【ちーちょろす】
下着の魔法使い。販売員時代の知識を活かして、下着で自分に魔法をかけるための知識をnoteやTwitter、YouTubeで発信中。特技はサイズを当てること。趣味は下着屋さん巡り
