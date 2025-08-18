同点の8回にベッツが決勝弾を放った

【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でのパドレス戦に競り勝ち、首位攻防カードを3連勝で終えた。この日は一時4点差を追いつかれる展開となったが8回にムーキー・ベッツ内野手の決勝ソロが飛び出した。大谷翔平投手は試合後に自身のインスタグラムを更新し、ベッツの劇弾を称えた。

大谷は試合終了から約30分後にMLB公式などのインスタを引用する形でストーリーズ機能を更新。イニング跨ぎで好投し、勝利の瞬間に咆哮しているべシアや、先制3ランのフリーマンを出迎えている写真を紹介した。

さらにベッツが放った8回の本塁打の動画と、打球の行方が本塁打になると確信し、ベンチ内で立ち上がって右手を高く掲げている大谷自身の写真も掲載。その背景ではスタンドのファンも総立ちだった。ベッツは15日（同16日）からのパドレス戦で無安打が続いていたが、3連戦の“初安打”が貴重な勝ち越し弾となった。

この日、4打数1安打だった大谷は初回にダルビッシュから右前打を放ち、先頭打者として出塁。フリーマンの先制3ランを呼び込む働きぶりだったが、今シリーズ初安打となったベッツの本塁打を喜んでいた。チームは3連勝で首位をキープし、パドレスに2ゲーム差をつけた。（Full-Count編集部）