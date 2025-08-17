森重陽介がスペイン4部UEサン・アンドレウの練習に参加

スペイン4部のUEサン・アンドレウは8月15日、公式SNSでブラジル4部プレーしている日本人FW森重陽介が練習参加していると発表した。

ファンからは「元気な姿見れて何より」と反響を呼んでいる。

198センチと長身の森重は日本大学藤沢で活躍し、冬の全国高校サッカー選手権では大会得点王に輝いた。2023年に当時J2の清水エスパルスに加入しプロデビューを果たすも昨季はリーグ戦での出場がないなか、社会規範・チーム規律に抵触する事実があったとして昨年10月に契約合意解約で退団した。

その後、昨年11月にブラジル4部のシアノルテFCに加入し、6試合で1ゴールを記録。4月には同リーグのアトレチコ・モンテ・アズルへ期限付き移籍をして、新天地デビューも飾っていた。

そんななかで、日本の会社が経営権を持っているスペイン4部のUEサン・アンドレウが公式X（旧ツイッター）で8月13日から8月21日まで森重陽介が練習参加していると発表。ファンからは「え？あの？」「頑張ってくれ」「良かった！！元気で！」「もっと大きくなれる選手」「海外経験積みまくり」とさまざまなコメントが寄せられている。」（FOOTBALL ZONE編集部）