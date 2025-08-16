【アンカレジ（米アラスカ州）＝淵上隆悠】米アラスカ州アンカレジで１５日に行われた米露首脳会談後の共同記者会見では、米国のトランプ大統領、ロシアのプーチン大統領が共に良好な関係をアピールした。

ロシア側がウクライナ侵略を巡って大幅な譲歩をした可能性は低く、プーチン氏にとって「外交的勝利」との見方が強まっている。

プーチン氏は共同記者会見で、近年の米露関係の悪化を認めた上で、「今日の『合意』がウクライナ問題の解決だけでなく、ロシアと米国の実務的な関係の修復の出発点となることを期待する」と述べた。「合意」の具体的な中身は不明だが、トランプ氏と関係改善の認識を共有したとみられる。

ウクライナ侵略開始以降、ロシアは約３年半にわたり、国際的な孤立を深めてきた。プーチン氏自身も戦争犯罪の容疑で、国際刑事裁判所（ＩＣＣ）から逮捕状が出されている。

だが、この日は停戦実現という手柄を急ぐトランプ氏に招かれる形で約１０年ぶりに訪米を実現。トランプ氏と並んだ共同記者会見では、ウクライナ侵略につながった「根本原因」を除去する必要性を訴え、ウクライナの北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）非加盟などの要求に変化がない姿勢を改めて示した。

一方、プーチン氏はトランプ氏の自尊心をくすぐった。記者会見では、「もし私が大統領だったなら、ウクライナの戦争は起こらなかっただろう」というトランプ氏の過去の発言に触れ、「私はその通りだと確信している」と持ち上げた。

トランプ氏は直後の米ＦＯＸニュースのインタビューで「『あなたが大統領だったら起きなかった』とプーチン氏が言うのを聞いてうれしかった」「会談は１０点満点だった」などと応じた。

トランプ氏は停戦に応じないプーチン氏に不満を示し、ロシアを標的とした「２次関税」の発動を示唆していたが、記者会見では触れなかった。双方、２回目の対面会談に前向きで、プーチン氏にとっては、戦闘停止で大幅な譲歩を示すことなく、制裁を当面回避する時間稼ぎにも成功した。