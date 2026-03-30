なぜウクライナ戦争は終わらないのか。『悪党たちのソ連帝国』（新潮選書）を書いた東京大学教授の池田嘉郎さんは「ロシアには、ソ連時代から続く『巨大な家族共同体』の意識がある。そのことをわからないとプーチンの行動は理解できない」という――。（インタビュー・構成＝梶原麻衣子）撮影＝プレジデントオンライン編集部池田嘉郎さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■ロシアは経済合理性で動いていない――ロシア・ウ