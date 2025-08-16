初めてお風呂に入った保護子猫の動画がInstagramに投稿されました。動画の再生回数は57万回を超え「こんな猫ちゃんいるんですね」「上手にお風呂入れて偉いなあ」「おめめまん丸にしてる(笑)」といったコメントが集まっています。

【動画：『初めてのお風呂』に入れてみたら……】

初めてのお風呂

初めてお風呂に入る保護子猫。これから何が始まるのかわからずドキドキ緊張した表情だったそうです。「ニャー」と大きな声で鳴いていたのだそう。ところが、シャワーで体を濡らし始めると、静かになってしまったのだそう。シャワーが暖かかったのか子猫は「思ったより悪くない」という雰囲気だったそうです。

おりこうすぎる！

猫は体が濡れるのを嫌がり、お風呂から逃げようとしたり、鳴き続けてしまったりすることがよくあります。保護子猫は、シャンプーをしてもらっている間もとてもおとなしく、されるがままだそうです。ぬいぐるみのようになっている姿が可愛い！

楽しく過ごして巣立った保護子猫

子猫は保護1日目は人が怖くて「シャー！」と威嚇していたそうですが、2日目になるとすっかり人に馴れてスリスリしていたのだそう。おもちゃに飛びつく無邪気な姿や可愛い寝姿を見せてくれたそうです。

保護して1週間経つと、投稿者さんのおうちの猫ちゃんとも馴染んでいたのだそう。その後、里親さんが見つかり、投稿者さんの元を巣立ったそうです。「お別れはさみしいけど、良い里親さんが決まって良かった」と投稿者さんはコメントしています。とても愛らしい保護子猫でした。

投稿には「毛が濡れて体しょぼーんってなるのも愛おしい」「手のひらサイズってのもまたたまりませんね」「されるがまま、可愛いですねぇ」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「hogonyan_happy」では、投稿者さんが行っている保護猫活動の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hogonyan_happy」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。