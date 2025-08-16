◇セ・リーグ 巨人6―5阪神（2025年8月15日 東京D）

愛する家族への思いがあふれ、目頭が熱くなった。巨人・マルティネスはキューバから前日来日し、観戦した両親と妻を見上げ「家族の前でできて本当にうれしい。感動しています。父と母、そして妻、家族のおかげ。妻に200セーブをささげたい」とお立ち台で声を詰まらせた。

佐々木主浩の370試合を抜く、プロ野球史上最速の348試合目での通算200セーブを達成した。6―5の9回、6番手で登板し、中野、森下、佐藤輝の阪神の上位打線を3者連続空振り三振。今季34セーブ目を挙げた。17年に育成選手として中日に入団。19年の初セーブから積み上げ大台に到達した。

「父と母は自分が道をそれそうになったとき、野球をやめたくなったとき、しっかり導いてくれた。彼らがいなかったら今の自分はない」と妻・リリエンさん、そして父・フェリペさん（61）、母・クラリベルさん（55）への感謝は尽きない。

「凄く助けてもらった」と来日時の中日監督だった森繁和氏や与田剛氏らへの感謝も口にした。名球会入りとなる250セーブには「その次の数はまだ考えるつもりはない。積み重ねでたどり着く」と一歩ずつ近づいていく。（青森 正宣）

≪外国人ではサファテに次ぎ2人目≫マルティネス（巨）が史上11人目の通算200セーブを達成。外国人ではサファテ（ソ＝234S）に次ぎ2人目。初セーブは中日時代の19年6月11日のオリックス戦。28歳10カ月、348試合目での200S到達となったが、年齢は23年松井裕樹（楽）の27歳5カ月に次ぐ年少2位。試合数は98年佐々木主浩（横浜）の370試合を抜く歴代最速になった。