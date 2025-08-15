¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÆ²°ÂÎ§¡¢¸µÆ±Î½¤ÎÇ®Îõ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â·è¤á¼ê¤Ë¡ÖÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤È¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤¬14Æü¡¢¸½ÃÏ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ20¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÄ¹Ã«ÉôÀ¿»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë°ÎÂç¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éËÍ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÁ°¤ËÂåÉ½¤ò°úÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤È·É°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç3¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Æ²°Â¤Ïº£·î7Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È²ÃÆþ¤¬·èÄê¡£2014Ç¯²Æ¤«¤é24Ç¯²Æ¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿Ä¹Ã«Éô»á(ÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á·ó¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈU-21¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á)¤Î20ÈÖ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¸¶Ä¾ÂÙ»á¡¢°ðËÜ½á°ì»á¡¢´¥µ®»Î¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ²°Â¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¥Ç¥£¥Î¡¦¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬ËÍ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·Ð±Ä¿Ø¤âËÍ¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÈñ¤ä¤·¤¿Ç®ÎÌ¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤òÁª¤ó¤À¡£¸ò¾Ä¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤â¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È(°¦¾Î)¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È°ÜÀÒ¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿°ÜÀÒ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏPSV¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿MF¥Þ¥ê¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¥§¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ²°Â¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¤«¤é¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡Ø¤¤¤ÄÍè¤ë¤Î?¡Ù¡Ø¤Þ¤À¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î?¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖPSV¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ²°Â¤Ï¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ïº¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¡£ºòµ¨¤Ï¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢(10¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦)·ë²Ì¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÇ½é¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀï½Ñ¤¬ËÍ¤Î¤Û¤¦¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
