1992年6月3日生まれ、独バイエルン州出身のサッカー選手。
前半に先制を許すも、後半の39分に堂安律が追加点をあげて同点に
SOCCER KING
ゲキサカ
サッカーダイジェストWeb
Qoly
「彼らは異なる哲学を追究している」ため、比較することは難しいと語った
2014年のW杯決勝でのゴール以降、転落の一途をたどっていると指摘
FOOTBALL ZONE
起用法を見れば、監督の信頼を得ているのがゲッツェなのは明らかだと指摘
「今の状態はとても良いよ。そろそろゴールを決めたい」とコメント
「素晴らしい人間だし、とても優秀な選手だ」と称賛
DFBポカールで優勝を飾った直後、香川は喜びを爆発させていたそう
ユベントスのパウロ・ディバラは、3700万ユーロ増で急激な上昇を見せている
現在治療を受けていて、当面はトレーニングを欠席するという
新シーズンでは香川真司とゲッツェの激しいポジション争いが予想されるそう
マリオゲッツェの背番号は、バイエルンに移籍前につけていた背番号10に決定
移籍先の候補としては、前所属のドルトムントなどが候補に挙がっている
ブンデスリーガなど全公式戦で今シーズン18試合にしか出場していない
TVゲームでゲッツェがPKを外したことに激怒しコントローラーを壊したファン