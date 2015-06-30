マリオ・ゲッツェ

1992年6月3日生まれ、独バイエルン州出身のサッカー選手。

2025年11月23日

2025年8月15日

2025年8月7日

2024年5月28日

2019年4月7日

2018年9月16日

2017年10月29日

2017年10月28日

2017年7月17日

2017年7月16日

2017年6月16日

2017年3月16日

2017年2月28日

2016年8月3日

2016年8月1日

2016年7月10日

2016年4月30日

2015年6月30日