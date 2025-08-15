オリオールズの菅野智之投手（３５）は１４日（日本時間１５日）、本拠地ボルティモアでのマリナーズ戦に先発し、５回１／３を投げ、３安打１失点、２三振２四死球で、今季１０勝目（５敗）をマークした。日本投手がメジャー１年目で１０勝を挙げるのは昨年の今永（カブス）に続いて１０人目で、３６歳を迎えるシーズンでの到達は最年長だ。打者２０人に８１球。防御率４・１３。チームは５―３で勝った。

初回一死、ネイラーに右翼フェンスまで運ばれるが、右翼手の新人ジャクソンが二塁へのストライク送球でアウトにすると、菅野も帽子をとって感謝を伝えた。続くロドリゲスは死球で二死一塁とするが、４番ポランコをスプリットで二ゴロに仕留め、初回を１５球で無失点に抑えた。



２回は、この試合で唯一の四球を与えてしまうが無失点。３、４回は三者凡退。４回二死で５番スアレスに対し、この日最速の９４・７マイル（約１５２・４キロ）のシンカーを真ん中低目いっぱいに決め、見逃し三振を奪うと、テレビの実況アナは「スガノ、これが最初の（奪）三振。スアレスは手が出ませんでした」と伝えた。

ここまで両軍無得点だったが、４回裏に暴投、一、三塁からの重盗、ジャクソンの適時打などで３点を先制した。

５回は先頭に二塁打されも無失点で抑えると。、その裏にヘンダーソンの適時二塁打、マウントキャッスルの犠飛で２点を追加し、リードを５点に広げる。

６回一死一塁で３番ロドリゲスには初球、カッターでストライクを奪った直後、試合途中から降り始めていた雨脚が強くなる。ずぶ濡れの菅野がマウンドを２度外すと、球審はピッチクロック違反を宣告し、カウント１―１に。ここでマンソリーノ監督代行がベンチを出て抗議に出ると、まもなくして雨天中断となった。

試合は２時間１８分後に再開するも菅野は交代。２番手がロドリゲスに２ラン被弾し、菅野に自責点１が付いた。内容は悪くなかっただけに６回途中降板は残念だろう。

日本投手の１年目の最多勝利は２０１２年のダルビッシュ（レンジャーズ）、１６年の前田健太（ドジャース）の１６勝。どこまで迫れるか。オールドルーキーの活躍に期待だ。